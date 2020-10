KNVB heeft ’grote zorgen’ om amateurvoetbal

„Met de competities wordt ook opnieuw het spelplezier bij de voetballers stilgelegd”, aldus de KNVB in een verklaring. „Hoe vaak kunnen zij zich blijven opladen om sport een belangrijk deel van hun vrije tijd te laten uitmaken? Kost dit de clubs straks leden?”

De bond vreest ook dat een deel van de circa 400.000 vrijwilligers van de bijna 3000 amateurclubs in Nederland gaat afhaken en dat verenigingen in financiële problemen komen. „Dit baart ons grote zorgen. Ook wij zien de sterk gestegen coronacijfers en snappen de noodzaak voor maatregelen. Maar we moeten niet de voordelen die het sporten en het amateurvoetbal bieden uit het oog verliezen. Niet tijdens de coronatijd en ook niet voor daarna.”

Wekelijks worden 30.000 wedstrijden gespeeld op de amateurvelden. Coronagevallen en quarantaine-maatregelen leidden de afgelopen weken tot zo’n 20 procent uitval van wedstrijden. „Met 1,2 miljoen KNVB-leden is een aantal besmettingen helaas onvermijdelijk, we staan tenslotte midden in de samenleving. Maar het amateurvoetbal is duidelijk geen brandhaard gebleken daar de meeste besmettingen thuis, op het werk en bij vrienden en familie plaatsvinden”, benadrukt de KNVB.

De bond hoopt dat de competities zo snel mogelijk hervat kunnen worden. „Een pauze van twee weken is voor de competities te overbruggen. Maar gaat dit veel langer duren, dan kunnen de negatieve gevolgen voor het sportieve en sociale netwerk dat amateurvoetbal heet wel eens structureel worden.”