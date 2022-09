Spanje in extremis laatste tegenstander Oranje in ’Final Four’

Spanje moest winnen om groepswinnaar te worden, terwijl Portugal aan een gelijkspel voldoende had. Vanuit Portugees perspectief was het dus niet vreemd dat de wedstrijd niet bol stond van de spanning. Bruno Fernandes leek te scoren, maar terwijl het hele stadion al op de banken stond bleek zijn heerlijke schot nét naast te zijn gegaan.

Spanje had ondertussen de nodige problemen met het ’moetje’, en kwam eveneens mondjesmaat tot kansen. In de slotfase voerde de ploeg van Luis Enrique de druk wel op, maar bij gebrek aan een echte afmaker leek een treffer uit te blijven. Alvaro Morata stond twee minuten voor tijd echter nog op de juiste plek om een voorzet van Nicholas Williams binnen te werken.

Pech voor Tsjechen

In dezelfde poule won Zwitersland met 2-1 van Tsjechië. De Zwitsers scoorden op slag van het half uur razendsnel twee keer, maar Tsjechië deed via Patrik Schick op de valreep van de rust nog wat terug. Tomas Soucek kreeg na een uur voetballen de uitgelezen kans om op 2-2 te komen, maar miste van elf meter. In het vervolg van het duel kregen de Tsjechen nog verschillende dotten van kansen, maar de bal wilde er niet in.

Portugal wint de poule met 11 punten, Spanje eindigt door de zege van Zwitserland zelfs nog als derde. Tsjechië eindigt onderaan en degradeert naar niveau B.

Zwitserland en Tsjechië maakten er in Sankt Gallen een spectaculair duel van Ⓒ ANP/HH