Erik ten Hag: ’Manchester United heeft goede kans op weer een prijs’

„Daar gaat het allemaal om, het winnen van prijzen. We maken een goede kans, maar je moet het van wedstrijd tot wedstrijd benaderen. We spelen nu tegen Nottingham Forest over twee wedstrijden, maar focussen ons op de eerste wedstrijd. Vooruitkijken leidt alleen maar af.”

United treft Forest woensdag in de halve finales van de League Cup, het tweede bekertoernooi van Engeland. De ploeg van Ten Hag is ook nog actief in de FA Cup en de Europa League. In de FA Cup is Reading de tegenstander, in de Europa League FC Barcelona

Ten Hag kan tegen Nottingham Forest niet beschikken over Diogo Dalot, Jadon Sancho en Anthony Martial. De laatste landstitel van United, dat vierde staat in de Premier League, dateert van 2013.