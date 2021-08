Premium Het beste van De Telegraaf

Thomas Letsch: ’Anderlecht is een grote club, maar het draait niet om het verleden’

Jeroen Kapteijns

Vitesse-coach Thomas Letsch (L) met Sondre Tronstad tijdens de persconferentie een dag voor het treffen met Anderlecht. Ⓒ AFP

BRUSSEL - Riechedly Bazoer is volgens Vitesse-trainer Thomas Letsch fit genoeg voor een basisplaats in de eerste wedstrijd van de play-off voor de Conference League tegen Anderlecht. „Als je het mij nu vraagt, dan denk ik dat hij kan beginnen morgen”, vertelde Letsch tijdens de persconferentie in het Lotto Stadion in Brussel. „Riechedly heeft gisteren meegetraind. Dat ging goed maar het was geen intensieve training, dus we bekijken de situatie nog eens na de training van vandaag. Maar ik ga ervan uit dat hij kan spelen.”