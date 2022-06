FC Utrecht versterkt zich met Griekse doelman

Door het vertrek van tweede doelman Eric Oelschlägel en de blessure van Fabian de Keijzer was er een keepersprobleem ontstaan bij FC Utrecht. De club zocht naar een ervaren goalie, die voor één seizoen gehuurd kon worden, maar de ontwikkeling van De Keijzer niet in de weg zou staan. Daarvoor was eerder ook Timon Wellenreuther in beeld, maar Anderlecht wilde de Duitse doelman niet opnieuw verhuren en alleen verkopen.

Technisch directeur Jordy Zuidam is blij met Barkas als uiteindelijke oplossing voor de vacature onder de lat. ,,Door de lopende blessure van Fabian de Keijzer en het vertrek van Eric Oelschlägel, hadden we als doel ons keepersgilde te versterken. We zijn erg tevreden dat dit gelukt is met Vasilis Barkas. Vasilis is een grote en atletische keeper. Hij heeft goede reflexen, heerst in het zestienmetergebied in de lucht, staat zijn mannetje in één tegen één-duels en heeft uitstraling. Vasilis is bovendien een ervaren keeper, die onder de lat heeft gestaan bij topclubs in Griekenland en Schotland en de nodige interlands heeft gespeeld met Griekenland. Hij geeft ons team een absolute boost.”