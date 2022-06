VIDEO Applaus voor Van Nistelrooy bij eerste training PSV

De oud-international keek in een interview met PSV-tv vol verwachting uit naar zijn eerste werkdag. „Jaren geleden kwam ik als speler voor het eerst op De Herdgang om te beginnen aan een droom. Vandaag ben ik op dezelfde plek om te beginnen aan een nieuwe fase in mijn carrière.”

Er was wat de spelers betreft één nieuw gezicht op het trainingsveld: doelman Boy Waterman, die voor één seizoen is gecontracteerd en eerder in het seizoen 2012-2013 al voor PSV speelde. Van Nistelrooy stond met een jeugdige groep op het veld. Vijf internationals hebben langer vakantie gekregen (Cody Gakpo, Jordan Teze, Erick Gutierrez, Ritsu Doan en Ibrahim Sangaré), vijf spelers kampen met blessures (Phillipp Mwene, Andre Ramalho, Carlos Vinicius, Mauro Junior en Olivier Boscagli), terwijl naast Götze ook Eran Zahavi, Maxi Romero (zijn transfer naar Racing Club moet nog worden afgerond), Ryan Thomas, Yvon Mvogo, Vincent Müller en Armindo Bruma vertrokken zijn.

Speerpunt binnenboord houden Gakpo en Sangaré

De tweede versterking wordt op korte termijn begroet. De Argentijnse doelman Walter Benitez gaat transfervrij overgenomen worden van OGC Nice en meldt zich op korte termijn in Eindhoven voor de medische keuring en afronding van zijn overgang. PSV is verder sowieso nog op zoek naar een nieuwe rechtsback, spits en vleugelaanvaller.

Bekijk ook: Mario Götze staat op drempel transfer naar Eintracht Frankfurt

Een speerpunt voor deze transferwindow is het binnenboord houden van de gewilde Gakpo en Sangaré. Met name wat Gakpo betreft heeft Van Nistelrooy goede hoop, dat dat lukt. „Hij weet wat PSV te bieden heeft, hoe ik wil spelen en wat zijn rol daarin kan zijn. We hebben een goed gesprek gehad en zolang er niks speelt ga ik ervan uit dat hij blijft.”

Brabantse mentaliteit

PSV gaat op 4 juli op trainingskamp in het Duitse Klosterpforte, waar op 9 juli wordt geoefend tegen Arminia Bielefeld. Op 2/3 augustus staat het eerste duel in de derde voorronde van de Champions League op het programma. Op 30 juli wordt de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Ajax gespeeld.

PSV wist vorig seizoen onder leiding van trainer Roger Schmidt de KNVB-beker te winnen, tot op het laatst mee te strijden om de landstitel en de kwartfinale van de Conference League te halen. Van Nistelrooy hoopt die stijgende lijn door te trekken. „Het is aan ons om verder te bouwen met PSV. De passie en de strijdlust die in de bekerfinale tegen Ajax door de spelers op de mat werd gelegd en de manier waarop de supporters achter de ploeg stonden, deden iets met me. Daar wil ik mee door en ik neem het mee naar dit seizoen. De combinatie van mentaliteit en professionaliteit moet goed zijn. Dan is er een basis om te presteren. Het is de Brabantse mentaliteit. Hard werken en normaal doen, maar daarmee grote hoogtes bereiken. Daar zet ik, met de groep die we hebben en de spelers die misschien nog gaan komen, vol op in.”