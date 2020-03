Voetbal uit Wit-Rusland staat plotseling in etalage

In Wit-Rusland staat dit weekeinde de tweede speelronde op het programma. President Aleksandr Loekasjenko ziet geen enkele reden om niet te voetballen. „Drink veel wodka, ga naar de sauna en werk hard”, hield hij zijn landgenoten voor. „Je kan beter staand leven dan op je knieën sterven.”

BATE Borisov en Dinamo Minsk, de twee beste voetbalclubs uit Wit-Rusland, hebben de afgelopen dagen veel meer volgers op sociale media gekregen. „Wij hopen dat alle aandacht onze spelers motiveert om nog beter te voetballen”, zegt een woordvoerder van Dinamo Minsk. „Ze staan nu in de etalage.”

In Oekraïne werden er al voor de coronacrisis voetbalduels uit Wit-Rusland uitgezonden op televisie. „Dat komt omdat er veel spelers uit Oekraïne daar voetballen”, verklaart directeur Viktor Samoilenko van Sport 1, het kanaal dat de wedstrijden brengt. „Pas nu wordt er veel naar gekeken en zien we dat het niveau best hoog ligt. Dat wisten we niet.”

In Wit-Rusland, een land met zo’n 9,5 miljoen inwoners, zijn zover bekend ruim 90 mensen met het coronavirus besmet.