KNVB roept Tweede Kamer op sporten bij amateurs zonder coronabewijs mogelijk te maken

„De plannen van het kabinet voor het amateurvoetbal zijn praktisch gezien onuitvoerbaar”, zegt de KNVB. „Vrijwilligers zijn goud waard, maar ook schaars. Waar ga je vrijwilligers vandaan halen die zeven dagen per week QR-codes gaan controleren bij alle sporters en bezoekers op een accommodatie? In andere sectoren werken professionals die bij de (enige) toegang bezoekers kunnen controleren, wij hebben vrijwilligers die hetzelfde zouden moeten doen voor een heel open sportcomplex met vaak meerdere ingangen.”

De bond vraagt om begrip. „Het amateurvoetbal heeft met alle coronamaatregelen meebewogen, maar dit is gewoon een brug te ver en niet handhaafbaar. De termijn waarop de maatregel ingaat, komend weekend, is helemaal onhaalbaar. Krijgen verenigingen die deze stap niet (tijdig) kunnen nemen dan een boete? Het leidt allemaal tot grote onrust en trekt een zware wissel op verenigingen, vrijwilligers en voetballers.”

Wedstrijden vervallen

De KNVB zegt verder dat deze maatregel verstrekkende gevolgen heeft voor de competities van teamsporten. „De huidige vaccinatiegraad is 87%. Dus voor een gemiddeld elftal kan straks niet elke speler meespelen. Dit aantal zal per team verschillen, maar loopt straks als een rode draad door de tienduizenden teams die in de competities uitkomen. Hoeveel teams zullen hierdoor moeten afhaken? Hoeveel wedstrijden zullen komen te vervallen, ook voor gevaccineerde spelers omdat hun tegenstanders zich terugtrekken? Hoeveel zal er straks door ruim 600.000 amateurvoetballers van boven de 18 jaar minder worden gesport, met kwalijke gevolgen voor hun gezondheid?”

Volgens de KNVB onderschat Den Haag opnieuw de kracht van de sport en daarmee de positieve invloed die het heeft op de gezondheid en de gezondheidszorg. „Dat is teleurstellend, juist tijdens een pandemie. Voetbal is bovendien veilig. Het aantal langere contactmomenten is minimaal en op het veldvoetbal bevindt men zich in de frisse buitenlucht. Er zijn dan ook geen coronabrandhaarden bekend die hun oorsprong op het voetbalveld hadden.”

Andere bonden

Ook drie grote Nederlandse sportbonden nemen stelling tegen de nieuwe maatregelen. Hockeybond KNHB is teleurgesteld en ontstemd, volleybalbond Nevobo is bezorgd en zwembond KNZB betreurt de laatste ontwikkelingen ten zeerste. „Dit maakt het laagdrempelig sporten voor iedereen onmogelijk”, betoogt de KNHB. „Ook is de controle voor verenigingen rond trainingen en wedstrijden zeer moeilijk te handhaven. De maatregel kan bovendien in potentie een groot risico vormen voor een eerlijk verloop van de competitie: kunnen alle spelers mee blijven doen?”

Ook de volleybalbond maakt zich grote zorgen. „De impact van de nieuwe maatregelen is zorgwekkend voor onze verenigingen, vrijwilligers en teams, die juist door te sporten gezond en fit willen blijven. We komen langzaam maar zeker ook op de grens van wat we van onze vrijwilligers kunnen en mogen vragen om de maatregelen te organiseren en te handhaven, al helemaal op deze zeer korte termijn richting komend weekend.”

Zwemmen

De zwembond stelt zich iets gematigder op. „Wij vinden het erg jammer dat we een stap terug moeten doen, maar we zijn blij dat zwemmen nog steeds mogelijk is en wij volgen dan ook de maatregelen van de overheid.”

De hockeybond wil zich nog niet neerleggen bij het nieuwe coronabeleid, dat volgens de planning komende zaterdag ingaat. „De Tweede Kamer moet deze maatregelen nog definitief goedkeuren en de KNHB blijft al het mogelijke doen om sporten voor iedereen en zonder coronabewijs mogelijk te maken.”

NOC*NSF: ’Grote twijfels over uitvoerbaarheid’

„Er zijn bovendien grote twijfels over de uitvoerbaarheid van deze maatregel”, zegt sportkoepel NOC*NSF. „De algemeen geprezen laagdrempeligheid van de sport in Nederland wordt met deze maatregel aangetast. Actief sporten geeft geen of een zeer beperkt risico op verspreiding van het virus en zou aangemoedigd moeten worden in plaats van belemmerd. Sport is juist onderdeel van de oplossing van deze gezondheidscrisis.”

Marc van den Tweel, algemeen directeur van de sportkoepel: „We hopen dat de net weer naar een redelijk niveau gestegen sportdeelname-cijfers niet opnieuw sterk zullen dalen, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we het ergste vrezen. Vooral voor het sporten op de club en daarmee voor de gezondheid van de samenleving. We plaatsen bovendien grote vraagtekens bij de handhaafbaarheid en de uitvoerbaarheid van de maatregel.”

„De sport werkt graag en constructief mee aan het verbeteren van de gezondheid in Nederland en heeft de afgelopen anderhalf jaar alle maatregelen met grote inzet uitgevoerd”, vervolgt Van den Tweel. „Dit keer voorzien bestuurders en vrijwilligers van de 77 sportbonden, de bijna 25.000 clubs met meer dan 5 miljoen sporters en vele andere sportaanbieders grote problemen bij de uitvoering. De invoering van het Corona Toegang Bewijs (CTB) als voorwaarde om te mogen sporten op een sportaccommodatie betekent dat iedere ochtend, middag en avond op alle dagen van de week enkele miljoenen sporters gescand moeten worden. Ook de clubvrijwilligers en de ouders die hun kinderen komen halen en brengen. Dat is een immense operatie, iedere dag weer, die een groot beslag op de vrijwilligers capaciteit van een sportclub legt. En als het al te organiseren zou zijn, dan zeker niet in de nu gestelde drie dagen.”