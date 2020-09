Sport Kort: Drie positieve coronatests vlak voor aanvang Premier League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Drie positieve coronatests vlak voor aanvang Premier League

10.55 uur: Bij een grote testronde op het coronavirus voor aanvang van de Premier League zijn drie besmettingen geconstateerd. De organisatie van de Engelse voetbalcompetitie maakte de namen niet bekend. Volgens de richtlijnen moeten de positief geteste spelers of stafleden tien dagen in zelfisolatie.

In totaal werd tussen 31 augustus en 6 september bij in totaal 1605 spelers en stafleden een test afgenomen. De Premier League begint op 12 september.

Vermoedelijk zijn twee van de drie positieve gevallen de Franse verdediger Aymeric Laporte en de Algerijnse aanvaller Riyad Mahrez van Manchester City. De club bracht hun namen maandag al naar buiten.

Wielrennen: Geen publiek op hellingen in Ronde van Vlaanderen

10.53 uur: De hellingen in de Ronde van Vlaanderen blijven op zondag 18 oktober gesloten voor het publiek. De burgemeesters van de gemeentes in de Vlaamse Ardennen waar de Belgische wielerklassieker doorheen trekt, hebben besloten om geen toeschouwers toe te laten op bekende beklimmingen als de Oude Kwaremont, de Paterberg en de Koppenberg. „Alles wordt op tv uitgezonden, van start tot finish”, zegt koersdirecteur Tomas Van Den Spiegel in Het Laatste Nieuws. „Je kan het nergens beter zien dan vanuit je stoel.”

De autoriteiten willen voorkomen dat het publiek op de hellingen samendromt om de renners aan te moedigen, iets wat in de Tour de France wel gebeurt. Daar stonden afgelopen weekeinde in de Pyreneeën heel wat fans dicht op elkaar. Lang niet allemaal droegen ze een mondkapje. Heel wat toeschouwers kwamen dicht bij de renners om ze toe te schreeuwen.

„De taferelen die we zaterdag in de Tour hebben gezien, kunnen niet de bedoeling zijn”, aldus Van Den Spiegel. „Het zal zeker niet de manier zijn waarop wij in het najaar onze wedstrijden organiseren.”

De Ronde van Vlaanderen wordt normaal in het voorjaar gereden, maar is als gevolg van de coronacrisis uitgesteld naar oktober. De Muur van Geraardsbergen, voorheen een scherprechter in de koers, is niet opgenomen in het ietwat ingekorte parcours dat nu iets meer dan 240 kilometer telt.

Wielrennen: Australische tijdrijder Dennis gaat voor ’hattrick’ op WK

09.33 uur: De Australische wielrenner Rohan Dennis gaat eind deze maand proberen om voor het derde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden te worden. De 30-jarige renner van Ineos Grenadiers behoort tot de selectie van Australië voor de WK, die als gevolg van de coronacrisis zijn verplaatst van Zwitserland naar Italië. Van 24 tot en met 27 september wordt op en om het racecircuit Imola om de wereldtitels gestreden.

Dennis komt net als Luke Durbridge op 25 september in actie op de tijdrit, die gaat over 32 kilometer. Durbridge verschijnt twee dagen later ook aan de start van de wegwedstrijd over bijna 260 kilometer. De Australische ploeg bestaat verder uit Richie Porte, Michael Matthews, Damien Howson, Lucas Hamilton, Jai Hindley, Jack Haig en Simon Clarke.

Met Amanda Spratt heeft Australië bij de vrouwen ook een medaillekandidate. Spratt pakte op voorgaande WK’s al zilver en brons, maar goud ontbreekt nog op haar erelijst. De wegwedstrijd voor de wielrensters gaat op 26 september over 144 kilometer.

Basketbal: NBA-titelverdediger Raptors op rand van uitschakeling

07.55 uur: Titelverdediger Toronto Raptors is nog maar één nederlaag verwijderd van uitschakeling in de play-offs van de NBA. De basketbalploeg uit Canada verloor de vijfde confrontatie met Boston Celtics in de halve finales van de Eastern Conference en staat nu 3-2 achter in de best-of-seven. Boston haalde ook nog eens ruim uit: 111-89.

Jaylen Brown was topschutter bij de Celtics met 27 punten. Kemba Walker kwam tot 21 punten voor de ploeg, die de Raptors in de eerste helft van het duel overklaste en op grote achterstand zette. De ploeg uit Toronto slaagde er niet in nog terug te komen.

In de halve finales van de Western Conference nam Los Angeles Clippers de leiding in het duel met Denver Nuggets. Dankzij onder meer de 32 punten van Paul George wonnen de Clippers met 113-107 en kwamen 2-1 voor in de best-of-seven. Kawhi Leonard droeg ook aanzienlijk bij in de zege met 23 punten en 14 rebounds.

Tennis: Roland Garros-winnares Barty verdedigt titel in Parijs niet

07.33 uur: Ashleigh Barty heeft zich afgemeld voor het grandslamtoernooi op Roland Garros. De 24-jarige Australische won de Open Franse tenniskampioenschappen vorig jaar. Het graveltoernooi in Parijs begint vanwege het coronavirus op 27 september.

„Het is een lastig besluit maar helaas zal ik niet in actie komen in Europa dit jaar”, liet de Australische nummer 1 van de wereldranglijst in een verklaring op Instagram weten. „De Franse Open vorig jaar was het meest speciale toernooi in mijn carrière, dus het was geen besluit dat ik lichtzinnig heb genomen.”

Barty, de Australische nummer 1 van de wereldranglijst, meldde zich eerder al af voor de US Open. De 24-jarige Australische zegt dat ze zich afmeldt wegens de gezondheidsrisico’s door de coronapandemie en vanwege een gebrek aan voorbereiding. „Ik kijk nu uit naar een lang voorseizoen en de zomer in Australië”, laat ze weten.

Golf: Johnson wint Tour Championship en 15 miljoen dollar

07.30 uur: De Amerikaanse golfer Dustin Johnson heeft het Tour Championship op zijn naam geschreven. De nummer 1 van de wereld hield in de vierde en laatste ronde van het slottoernooi voor de dertig beste spelers dit seizoen in de PGA Tour zijn voorsprong met succes vast. Hij veroverde met zijn zege tevens de lucratieve FedExCup en mag daardoor 15 miljoen dollar (omgerekend zo’n 12,5 miljoen euro) bijschrijven.

Johnson begon aan de slotdag op golfbaan East Lake in Atlanta met vijf slagen voorsprong na een sterke ronde van 64 slagen zondag. Na een ronde van 68 slagen maandag, twee onder het baangemiddelde, hield de 36-jarige Amerikaan met een totaal van 269 slagen drie slagen voorsprong over op zijn landgenoten Justin Thomas en Xander Schauffele. De Spanjaard Jon Rahm eindigde op vier slagen als vierde.

„Het gaat me minder om het geld dan de prestige”, zei de winnaar na afloop. „Ik wil al heel lang heel graag FedEX-kampioen zijn. Het gaat mij om bekers en zeges; geld interesseert me niet zo. Ik ben ook trots op de manier waarop ik heb gespeeld.”

Johnson verkeert in topvorm. Vorig jaar liet hij zich na een volledig mislukt Tour Championship opereren aan zijn linkerknie. Hij speelde amper toernooien totdat de coronapandemie ook de Amerikaanse PGA stillegde. Maar na de hervatting speelt hij zijn beste golf ooit, met twee overwinningen, twee tweede plaatsen en de nummer 1-positie op de wereldranglijst als resultaat. Hij won onlangs de Northern Trust Open met liefst 11 slagen voorsprong op de nummer twee en kwam uit op een toernooiscore van 254 slagen, 30 onder par. De 36-jarige Johnson zette daarmee een nieuw PGA-record neer.