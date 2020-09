Sport Kort: Roland Garros-winnares Barty verdedigt titel in Parijs niet

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: NBA-titelverdediger Raptors op rand van uitschakeling

07.55 uur: Titelverdediger Toronto Raptors is nog maar één nederlaag verwijderd van uitschakeling in de play-offs van de NBA. De basketbalploeg uit Canada verloor de vijfde confrontatie met Boston Celtics in de halve finales van de Eastern Conference en staat nu 3-2 achter in de best-of-seven. Boston haalde ook nog eens ruim uit: 111-89.

Jaylen Brown was topschutter bij de Celtics met 27 punten. Kemba Walker kwam tot 21 punten voor de ploeg, die de Raptors in de eerste helft van het duel overklaste en op grote achterstand zette. De ploeg uit Toronto slaagde er niet in nog terug te komen.

In de halve finales van de Western Conference nam Los Angeles Clippers de leiding in het duel met Denver Nuggets. Dankzij onder meer de 32 punten van Paul George wonnen de Clippers met 113-107 en kwamen 2-1 voor in de best-of-seven. Kawhi Leonard droeg ook aanzienlijk bij in de zege met 23 punten en 14 rebounds.

Tennis: Roland Garros-winnares Barty verdedigt titel in Parijs niet

07.33 uur: Ashleigh Barty heeft zich afgemeld voor het grandslamtoernooi op Roland Garros. De 24-jarige Australische won de Open Franse tenniskampioenschappen vorig jaar. Het graveltoernooi in Parijs begint vanwege het coronavirus op 27 september.

„Het is een lastig besluit maar helaas zal ik niet in actie komen in Europa dit jaar”, liet de Australische nummer 1 van de wereldranglijst in een verklaring op Instagram weten. „De Franse Open vorig jaar was het meest speciale toernooi in mijn carrière, dus het was geen besluit dat ik lichtzinnig heb genomen.”

Barty, de Australische nummer 1 van de wereldranglijst, meldde zich eerder al af voor de US Open. De 24-jarige Australische zegt dat ze zich afmeldt wegens de gezondheidsrisico’s door de coronapandemie en vanwege een gebrek aan voorbereiding. „Ik kijk nu uit naar een lang voorseizoen en de zomer in Australië”, laat ze weten.

Golf: Johnson wint Tour Championship en 15 miljoen dollar

07.30 uur: De Amerikaanse golfer Dustin Johnson heeft het Tour Championship op zijn naam geschreven. De nummer 1 van de wereld hield in de vierde en laatste ronde van het slottoernooi voor de dertig beste spelers dit seizoen in de PGA Tour zijn voorsprong met succes vast. Hij mag de hoofdprijs van 15 miljoen dollar (omgerekend zo’n 12,5 miljoen euro) bijschrijven.

Johnson begon aan de slotdag met vijf slagen voorsprong na een sterke ronde van 64 slagen zondag. Na een ronde van 68 slagen maandag, twee onder het baangemiddelde, hield de 36-jarige Amerikaan met een totaal van 269 slagen drie slagen voorsprong over op zijn landgenoten Justin Thomas en Xander Schauffele. De Spanjaard Jon Rahm eindigde op vier slagen als vierde.