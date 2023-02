VIDEO Fiorentina-verdediger zorgt voor briljante goal vanaf eigen helft

Antonin Barak had Fiorentina na ruim tien minuten al op voorsprong gezet, waarna Arthur Cabral de nummer 12 van de Serie A kort voor rust in een nog comfortabelere postitie bracht. De wedstrijd kabbelde in de tweede helft naar het einde, toen Biraghi ineens een geweldig moment had.

In de voorlaatste minuut, toen Fiorentina-speler Rolando Mandragora rond de middenlijn op de grond lag en de scheidsrechter voor een vrije trap had gefloten, kreeg Biraghi een geniale ingeving. De linkspoot schoot de stil liggende bal vanaf eigen helft over de vergaafs graaiende Hellas-keeper Lorenzo Montipo heen.

