Wie van de drie bij Oranje?

Al bij het samenstellen van het programma besloot de staf tot de besloten training. Vandaag staat De Boer de media te woord samen met een international, om een half uur later te trainen in Bergamo waar de pers een kwartier de tijd krijgt om wat beelden van Oranje te schieten.

Zoals gezegd zal De Roon in zijn natuurlijke habitat in de Noord-Italiaanse stad ontbreken. Hij verliet de selectie maandagmorgen en vertrok dus eerder van Milaan naar Bergamo. De middenvelder is vanwege zijn tweede gele kaart in de Nations League geschorst en ontbreekt woensdagavond in de interland tegen Italië.

Normaliter zou Donny van de Beek de plaats van De Roon innemen op het middenveld tussen Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong. De andere smaken zijn Teun Koopmeiners, die een bevredigend debuut kende tegen Mexico, en Kevin Strootman. De middenvelder van Olympique Marseille speelde bijna een jaar geleden zijn 46e en laatste interland, toen hij een kwartier voor tijd tegen Estland als invaller in het veld kwam.

De Boer heeft trouwens geen vervanger opgeroepen voor De Roon, maar kan tegen de Italianen wel weer beschikken over Memphis Depay. Hij komt terug van een schorsing. Omdat de selectie van Oranje nu bestaat uit 23 spelers hoeft de bondscoach niemand naar de tribune te verwijzen.