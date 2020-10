Video: Digitale schouderklopjes voor wielrenner na hulpverlening aan collega

De Duitse wielrenner van Bora-Hansgrohe zag met afgrijzen toe hoe de Noor August Jensen (29) in de sprint werd neergekegeld door zijn teamgenoot Pascal Ackermann. Hij twijfelde vervolgens geen moment, kneep in de remmen en stak zijn collega van Riwal Securitas Cycling Team de helpende hand toe.

Ackermann kwam als tweede over de finish, achter winnaar Caleb Ewan van Lotto-Soudal, maar werd na afloop door de jury uit de uitslag geschrapt vanwege zijn gevaarlijke actie.

De schade bij Jensen, die even buiten bewustzijn leek te zijn, viel uiteindelijk mee. „Het gaat goed met hem”, vertelde sportief directeur Michael Skelde van Riwal aan Procycling.no.

„Het was een val met hoge snelheid en het zag er lelijk uit. maar al bij al gaat het goed met August. Hij heeft geen ernstige verwondingen. Hij zal wel enkele dagen nodig hebben om te herstellen.”

Het is niet de eerste keer dat Selig zijn menselijke kant laat zien. In 2015 tijdens Dwars door Vlaanderen bekommerde hij zich ook al om het lot van de hard gecrashte Marcel Aregger. Selig, onder de modder na zelf ook te zijn gevallen, hielp hulpverleners in plaats van zelf snel zijn weg te vervolgen.