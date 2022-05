Sport Kort: Kerber stuit op Juvan in finale Straatsburg

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Kerber treft Juvan in finale WTA-toernooi Straatsburg

19.40 uur: Angelique Kerber en Kaja Juvan spelen zaterdag de finale van het WTA-toernooi van Straatsburg. Voor beide speelsters is het de eerste finale in 2022. De 34-jarige Kerber bereikte de finale nadat haar tegenstander, de Franse Océane Dodin, in de tweede set van de halve finale opgaf. De Duitse drievoudig grandslamwinnares had de eerste set met 7-6 (2) gewonnen en leidde met 1-0 in de tweede set.

De Sloveense Juvan versloeg de als eerste geplaatste Tsjechische Karolina Pliskova in twee sets: 6-2 7-5. De 21-jarige Juvan is de nummer 81 van de wereldranglijst. Ze haalde nog niet eerder de finale van een WTA-toernooi.

Ruud en Sousa in finale graveltoernooi Genève

18.34 uur: De finale van het graveltoernooi van Genève gaat zaterdag tussen de Noorse tennisser Casper Ruud en de Portugees Joao Sousa. Beide tennissers wonnen hun partij in de halve finale in twee sets.

De als tweede geplaatste Ruud versloeg de Amerikaan Reilly Opelka, de nummer 4 van de plaatsingslijst met 7-6 (2) 7-5. Sousa was met twee keer 6-2 Richard Gasquet de baas. De Fransman had eerder de als eerste geplaatste Daniil Medvedev uitgeschakeld.

Matwé Middelkoop heeft zich met zijn dubbelpartner Pablo Andujar geplaatst voor de finale van het dubbelspel in Genève. Het duo versloeg de Portugezen Sousa en Francisco Cabral in twee sets: 6-4 6-4. In de finale nemen ze het op tegen de als eerste geplaatste Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic.

De finale van het graveltoernooi in het Franse Lyon gaat tussen de Slovaak Alex Molcan en de Brit Cameron Norrie. Molcan versloeg de als vierde geplaatste Australiër Alex de Minaur in twee sets 7-6 (2) 6-2. De als eerste geplaatste Norrie had drie sets nodig om de Deen Holgar Rune te kloppen: 6-2 5-7 6-4.

IOC ontstemd over verloop verkiezing voorzitter boksbond

18.28 uur: Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is bijzonder ontstemd over de procedure rond de verkiezing van de voorzitter van de internationale boksfederatie IBA. De Rus Oemar Kremlev werd onlangs in Istanbul herbenoemd. Dat gebeurde nadat de Nederlandse tegenkandidaat Boris van der Vorst om onduidelijke redenen te horen had gekregen dat hij niet mocht meedingen. „Dit is absoluut niet zoals het hoort”, zei IOC-voorzitter Thomas Bach.

Een definitief oordeelt velt het IOC nog niet, aangezien ook sporttribunaal CAS zich nog over de zaak buigt. „We wachten het oordeel van de rechters af en hopen op een snelle uitspraak”, aldus Bach. „Maar dat we niet blij zijn met deze gang van zaken is duidelijk.” De overkoepelende olympische instantie heeft al jaren problemen met de handelswijze van de boksbond, onder meer in opspraak wegens vermeende corruptie en mogelijke dubieuze dopingpraktijken. Bach: „Onze twijfels zijn alleen maar toegenomen.”

Van der Vorst verklaarde eerder erop te vertrouwen dat het CAS hem in het gelijk stelt. Dat zou dan mogelijk tot gevolg hebben dat de verkiezing ongeldig wordt verklaard.

Het IOC is van plan boksen uit het olympisch programma te schrappen, als de IBA niet de noodzakelijke hervormingen doorvoert.

Italiaanse wielrenster Vitillo wint tweede rit Ronde van Burgos

18.22 uur: De Italiaanse wielrenster Matilde Vitillo heeft de tweede etappe in de Ronde van Burgos in Spanje gewonnen. De renster van team Bepink was na 128 kilometer de snelste van een kopgroep van zeven rensters en hield daarmee Nina Buijsman van haar eerste seizoenszege af. De 24-jarige renster van team Human Powered Health eindigde als tweede.

De Colombiaanse Jennifer Ducuara kwam als zesde over de streep, net voor Maaike Coljé, de andere Nederlandse wielrenster in de kopgroep. Ducuara nam de leiderstrui over van de Belgische Lotte Kopecky, die de eerste rit had gewonnen. De Ronde van Burgos duurt tot en met zondag.

Wielrenster Verhulst wint tweede editie Veenendaal-Veenendaal

18.21 uur: Wielrenster Gladys Verhulst heeft de tweede editie van de vrouwenwedstrijd van de Veenendaal-Veenendaal Classic op haar naam geschreven. De Française van team Le Col -Wahoo versloeg na 139,9 kilometer in de sprint medevluchtster Karlijn Swinkels.

De twee wielrensters hadden een voorsprong van ruim twee minuten gepakt op het peloton en hielden ondanks het slechte weer stand. De Italiaanse Rachele Barbieri won op 42 seconden de sprint van het peloton voor Danique Braam en Marianne Vos.

De eerste editie van de Veenendaal-Veenendaal Classic vond plaats in 2018. Die werd toen gewonnen door Annemiek van Vleuten.

Engelse voetbalbond onderzoekt ’veldbestorming’ fans

17.52 uur: De Engelse voetbalbond FA gaat een onderzoek instellen naar alle wedstrijden waar de laatste tijd supporters het veld opkwamen. Daarop vooruitlopend werd het gedrag van de betreffende fans al als „onacceptabel” omschreven.

Het laatste incident was donderdag bij Everton tegen Crystal Palace. De supporters van de club uit Liverpool bestormden massaal de piste, na de (beslissende) 3-2 van Dominic Calvert-Lewin. Everton handhaafde zich door de treffer in de Premier League.

Trainer Patrick Vieira van Crystal Palace raakte zelfs betrokken bij een rechtstreekse confrontatie met een aanhanger van de tegenstander.

„We zijn uitermate bezorgd”, liet de FA weten. „Naarmate het seizoen vordert lijken er steeds meer incidenten plaats te vinden. Het is absoluut verboden het veld te betreden voor mensen die er niets hebben te zoeken. De gebeurtenissen die zich nu hebben afgespeeld brengen veel risico’s met zich mee voor alle betrokken. Dat kunnen we niet toestaan.”

Eigenaren akkoord met verkoop NAC aan groep lokale ondernemers

17.51 uur: De huidige eigenaren van voetbalclub NAC Breda zijn akkoord gegaan met de verkoop van de aandelen aan de groep lokale ondernemers NAC=Breda. De raad van commissarissen van de huidige eigenaren hebben ingestemd met het overnamebod.

De rvc van Houdstermaatschappij NAC Breda laat weten met de goedkeuring een einde te willen maken aan de huidige onzekere tijden voor personeel, sponsoren en trouwe supporters. „Gezien bovenstaande geven wij goedkeuring aan de voornoemde koper en diens plannen”, laten zij weten.

Eerder had de speciale aandeelhouder Stichting NOAD de overname van de aandelen door de City Football Group (CFG), het consortium dat onder meer Manchester City bezit, afgekeurd. De huidige eigenaren van NAC werden twee weken geleden min of meer door de stichting gedwongen om te onderhandelen met de groep ondernemers die zich hadden opgeworpen als alternatieve koper van de aandelen.

Op verzoek van de huidige aandeelhouders zal het goedkeuringsproces bij de KNVB begeleid worden door algemeen directeur Mattijs Manders, laten de commissarissen weten.

Cornelisse en Buitink onzeker bij Vitesse voor duel met Utrecht

16.06 uur: Vitesse-coach Thomas Letsch weet nog niet of hij zondag in de returnwedstrijd tegen FC Utrecht in de play-offs voor Europees voetbal kan beschikken over Enzo Cornelisse en Thomas Buitink. Beide spelers vielen in de met 3-1 verloren wedstrijd in Utrecht geblesseerd uit. Ook van de zieke Adrian Grbic is nog niet bekend of hij op tijd fit zal zijn voor het duel in Arnhem.

„Dit is natuurlijk niet het resultaat waar we voor gingen”, keek Letsch op de wedstrijd van donderdag terug. „We kunnen niet tevreden zijn met ons optreden. We hebben direct geanalyseerd wat er verkeerd ging. Dan kom je bij meerdere aspecten uit. Dan kijk je naar tactische zaken, maar constateer je ook dat zij scherper en in het begin ook agressiever leken. Daarnaast was het in balbezit ook niet goed genoeg.”

Door de treffer in de slotfase van Patrick Vroegh maken de Arnhemmers toch nog kans. „We zijn nog in leven dankzij de belangrijke goal van Patrick. We hebben nog steeds een kans om door te gaan”, zei Letsch. „De wedstrijd van donderdag was niet onze beste, maar dat mag ons geen twee keer gebeuren. Daar moeten we ook motivatie uit halen. Iedereen weet ook heel goed waar het om gaat: opnieuw een seizoen Europees voetbal. We moeten scoren en het liefst al relatief vroeg in de wedstrijd. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal. Verrassingen zijn er altijd.”

IOC dreigt sporters met sancties bij steun aan Russische oorlog

15.40 uur: Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dreigt met sancties tegen sporters en officials die openlijk steun betuigen aan de Russische militaire inval in Oekraïne. Enkele sporters zijn om die reden de afgelopen weken al voor geruime tijd geschorst. „We houden scherp in de gaten wie met statements en acties deze oorlog steunt”, zei IOC-voorzitter Thomas Bach in zijn speech na de 139e IOC-sessie in Lausanne, waarin hij uitgebreid inging op de situatie in Oekraïne.

„We hebben daar al consequenties uit getrokken en dat blijven we doen. We moeten ons echter ook realiseren dat in de Russische wet staat dat iemand die zich uitspreekt tégen de oorlog een gevangenisstraf van vijftien jaar kan krijgen. Daarom hebben we er begrip voor dat onder deze omstandigheden zwijgen ook een boodschap kan zijn”, aldus Bach.

De IOC-sessie werd verspreid over drie dagen gehouden. De eerste twee waren in februari tijdens de Olympische Spelen van Beijing. „Niet zo lang geleden, maar wat is onze wereld sindsdien veranderd”, aldus Bach.

Onder anderen tweevoudig olympisch zwemkampioen Evgeni Rilov en turner Ivan Koeliak uit Rusland zijn geschorst omdat ze openlijk steun betuigden aan de oorlog in Oekraïne. Rilov was in maart aanwezig bij een speech van president Vladimir Poetin in het Loezjniki-stadion, Koeliak droeg tijdens een wereldbekerwedstrijd een shirt met daarop de letter Z, dat wordt gezien als een pro-oorlogssymbool.

Het IOC riep de internationale sportbonden eind februari op om sporters uit Rusland en Belarus niet te laten meedoen aan evenementen. Die oproep werd door vrijwel alle bonden opgevolgd.

Ramzi volgt Van Nistelrooij op als coach Jong PSV

15.39 uur: Adil Ramzi is de opvolger van Ruud van Nistelrooij als coach van Jong PSV. De 44-jarige oud-voetballer was afgelopen seizoen nog assistent van Van Nistelrooij bij het beloftenteam in de Keuken Kampioen Divisie. Van Nistelrooij is vanaf komend seizoen eindverantwoordelijke bij het eerste elftal van PSV.

Ramzi begon in 2016 bij PSV als trainer in de jeugdopleiding. Volgens technisch directeur John de Jong is de 37-voudig Marokkaans international klaar voor deze nieuwe baan. Ramzi zegt trots te zijn op zijn aanstelling.

De rest van de technische staf maakt PSV later bekend.

Van Rijthoven verliest in laatste kwalificatieronde Roland Garros

14.31 uur: Het is tennisser Tim van Rijthoven in Parijs niet gelukt om zich voor het eerst te plaatsen voor het hoofdschema van een grandslamtoernooi. De 25-jarige Nederlander verloor in de laatste kwalificatieronde voor Roland Garros met 7-6 (6) 7-6 (5) van de Slowaak Norbert Gombos, de nummer 115 van de wereld. Van Rijthoven is de mondiale nummer 202.

In de eerste set was een tiebreak nodig, nadat beide tennissers al hun servicebeurten hadden behouden. Dat gebeurde ook in de tweede set, waarna Gombos in de tweede tiebreak van de wedstrijd zijn eerste matchpoint benutte. De beslissing viel toen Van Rijthoven de bal in het net sloeg.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor doen wel mee aan het hoofdtoernooi van Roland Garros, dat zondag begint. Griekspoor speelt in de eerste ronde tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, Van de Zandschulp treft een qualifier. Bij de vrouwen komt Arantxa Rus in actie tegen de Kazachse Elena Rybakina.

Jesper de Jong, Lesley Pattinama-Kerkhove, Arianne Hartono, Richèl Hogenkamp en Suzan Lamens werden eerder al uitgeschakeld in de kwalificaties. Hartono maakte in januari op de Australian Open nog haar debuut op een grandslamtoernooi door vanuit de kwalificaties door te dringen tot het hoofdtoernooi. In de openingsronde ging de 26-jarige Nederlandse toen onderuit in Melbourne.

Oud-speler FC Groningen Kostic beste speler van Europa League

13.49 uur: De Europese voetbalbond UEFA heeft Filip Kostic, oud-speler van FC Groningen, uitgeroepen tot beste speler van dit seizoen in de Europa League. Bij Eintracht Frankfurt, dat woensdag ten koste van Rangers FC de finale via strafschoppen won, kwam de 29-jarige Serviër in het tweede Europese clubtoernooi tot drie doelpunten en zes assists. Kostic gaf in de finale de assist bij de 1-1 van Rafael Borré.

Kostic speelde tussen 2012 en 2014 voor FC Groningen, waar hij in zijn tweede seizoen negen keer scoorde. Hij vertrok daarna naar VfB Stuttgart en speelde voor zijn periode bij Frankfurt ook nog bij Hamburger SV.

Teamgenoot Ansgar Knauff (20) werd gekozen tot beste jonge speler in de Europa League. De Duitse aanvaller kwam in de winter op huurbasis over van Borussia Dortmund.

Robin Haase boekt sterk resultaat

11:57 uur: Robin Haase heeft voor het eerst sinds begin 2020 de finale van een toernooi bereikt. Op de challenger van Sjimkent in Kazachstan versloeg hij de Amerikaanse qualifier Evan Zhu in de halve finales in twee sets: 7-5 6-4. De 35-jarige Hagenaar, ooit de nummer 33 van de wereld, neemt het in de eindstrijd van het graveltoernooi op tegen Sergei Fomin uit Oezbekistan.

Haase drong bijna 2,5 jaar geleden op het challengertoernooi van Bangkok voor het laatst door tot de finale. De Nederlander moest toen tijdens die partij opgeven vanwege fysieke problemen, als gevolg van de hitte. Zijn laatste toernooizege dateert van 2016. Haase won toen een challenger in de Roemeense stad Sibiu. Op het hoogste niveau, de ATP Tour, zegevierde hij twee keer op het toernooi van Kitzbühel (in 2011 en 2012).

Haase is afgezakt naar plek 324 op de wereldranglijst en mag daarom zelfs geen kwalificaties spelen voor Roland Garros, het grandslamtoernooi in Parijs dat zondag begint. De Hagenaar gaat wel dubbelen op het gravel in de Franse hoofdstad.

Melbourne vervangt Kazan als locatie WK kortebaan voor zwemmers

10.39 uur: De zwemmers gaan eind dit jaar naar Melbourne voor de wereldkampioenschappen kortebaan. De mondiale zwembond FINA heeft de Australische stad bereid gevonden om de organisatie over te nemen van Kazan. De WK kortebaan zouden eigenlijk in de Russische stad worden gehouden, maar als gevolg van de oorlog in Oekraïne raakte Kazan de organisatie kwijt.

Tussen 13 en 18 december wordt in het Melbourne Sports and Aquatic Centre gestreden om de wereldtitels in het 25-meterbad. Melbourne huisvest voor het eerst de WK kortebaan. In 2007 vonden in de Australische stad wel al de WK langebaan plaats. „We zijn heel dankbaar dat Melbourne naar voren is gestapt om dit prestigieuze evenement te huisvesten”, zegt FINA-voorzitter Husain Al-Musallam.

Voor de zwemmers staan komende zomer in Boedapest voor het eerst sinds 2019 ook de wereldkampioenschappen langebaan op het programma. Het toernooi zou in eerste instantie vorig jaar al in de Japanse stad Fukuoka worden gehouden. Als gevolg van de coronapandemie en de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio schoof het mondiale toernooi door naar de zomer van 2022. Fukuoka is als organisator zelfs opgeschoven naar 2023, de Hongaarse hoofdstad Boedapest nam de komende editie over.

Succesvolle trainer Vanhaezebrouck langer bij AA Gent

08:59 uur: Trainer Hein Vanhaezebrouck blijft de Belgische voetbalclub AA Gent trouw. De 58-jarige Belg heeft zijn aflopende contract bij de bekerwinnaar met twee jaar verlengd, tot de zomer van 2024. Onder leiding van Vanhaezebrouck werd Gent in 2015 voor het eerst landskampioen en veroverde het ook de Belgische Supercup.

De trainer stapte in 2017 over naar Anderlecht, maar werd ruim een jaar later ontslagen in Brussel als gevolg van tegenvallende resultaten. Vanhaezebrouck keerde eind 2020 terug bij AA Gent. Zijn ploeg eindigde dit jaar op de vijfde plaats in de Belgische competitie en won de play-offs om een Europees ticket. Gent begint volgend seizoen in de play-offs van de Europa League.

De ploeg van Vanhaezebrouck veroverde vorige maand de Belgische beker door Anderlecht via strafschoppen te verslaan.

McIlroy aan kop na eerste ronde PGA Championship

07:36 uur: De Noord-Ier Rory McIlroy voert na de eerste ronde van het PGA Championship het klassement aan. De 33-jarige McIlroy begon de tweede major van het jaar met 65 slagen. De Noord-Ier kwam op de banen van de Southern Hills Country Club in Tulsa (Oklahoma) tot zeven birdies en moest daar twee bogeys tegenover zetten. Hij heeft één slag voorsprong op de Amerikanen Tom Hoge en Will Zalatoris.

„Een geweldige start van mijn toernooi”, zei de voormalige nummer 1 van de wereld, die in zijn carrière al vier majors won. McIlroy zegevierde in 2012 en 2014 op het PGA Championship. Sinds die tweede zege op het Amerikaanse toernooi wist hij geen major meer te winnen. Vorige maand eindigde hij op de Masters in Augusta als tweede achter de Amerikaan Scottie Scheffler, de huidige aanvoerder van de wereldranglijst.

Scheffler had donderdag 71 slagen nodig voor zijn eerste ronde in Tulsa en staat daarmee op de gedeelde 38e plaats. Tiger Woods beleefde helemaal een teleurstellende dag. De vijftienvoudig majorwinnaar, die op de Masters zijn rentree maakte na ruim een jaar afwezigheid als gevolg van een auto-ongeluk, staat met 74 slagen op de 99e plek. Woods (46) had zichtbaar moeite met lopen. „Het was een frustrerende dag. Lopen doet pijn, draaien doet pijn, afzetten doet pijn. Ik kan mijn been niet belasten”, zei de Amerikaan, die bij het auto-ongeluk zware verwondingen aan zijn rechterbeen opliep.

Boston Celtics trekt stand gelijk tegen Miami Heat

07:35 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben de stand gelijk getrokken in de finale van de oostelijke divisie in de NBA. De Celtics wonnen het tweede duel met Miami Heat met overtuigende cijfers: 127-102. De eerste confrontatie in Miami was dinsdag gewonnen door de thuisploeg (118-107).

„De jongens hebben eergevoel. Na het verlies van de eerste wedstrijd beseften ze dat ze een gouden kans kregen om het beter te doen”, zei coach Ime Udoka van de zeventienvoudig NBA-kampioen. „En dat hebben ze gedaan.” De Celtics begonnen moeizaam aan het duel en stonden na een paar minuten met 18-8 achter. „Wakker worden”, zei Udoka langs de kant tegen zijn spelers. Die boodschap kwam aan, want na het eerste kwart stond Boston Celtics met 11 punten voor en halverwege de wedstrijd bedroeg de voorsprong al 25 punten. De ploeg van Udoka hield die marge in het tweede deel van het duel in stand.

Jayson Tatum maakte 27 punten, Marcus Smart en Jaylen Brown beiden 24 punten. Smart, die in het eerste duel ontbrak vanwege een voetblessure, gaf ook 12 assists. Bij de Heat moest het vooral komen van Jimmy Butler (29 punten). De best-of-sevenserie gaat zaterdag bij een stand van 1-1 verder in Boston.