Sport Kort: Robin Haase na ruim twee jaar weer in finale

Robin Haase boekt sterk resultaat

11:57 uur: Robin Haase heeft voor het eerst sinds begin 2020 de finale van een toernooi bereikt. Op de challenger van Sjimkent in Kazachstan versloeg hij de Amerikaanse qualifier Evan Zhu in de halve finales in twee sets: 7-5 6-4. De 35-jarige Hagenaar, ooit de nummer 33 van de wereld, neemt het in de eindstrijd van het graveltoernooi op tegen Sergei Fomin uit Oezbekistan.

Haase drong bijna 2,5 jaar geleden op het challengertoernooi van Bangkok voor het laatst door tot de finale. De Nederlander moest toen tijdens die partij opgeven vanwege fysieke problemen, als gevolg van de hitte. Zijn laatste toernooizege dateert van 2016. Haase won toen een challenger in de Roemeense stad Sibiu. Op het hoogste niveau, de ATP Tour, zegevierde hij twee keer op het toernooi van Kitzbühel (in 2011 en 2012).

Haase is afgezakt naar plek 324 op de wereldranglijst en mag daarom zelfs geen kwalificaties spelen voor Roland Garros, het grandslamtoernooi in Parijs dat zondag begint. De Hagenaar gaat wel dubbelen op het gravel in de Franse hoofdstad.

Melbourne vervangt Kazan als locatie WK kortebaan voor zwemmers

10.39 uur: De zwemmers gaan eind dit jaar naar Melbourne voor de wereldkampioenschappen kortebaan. De mondiale zwembond FINA heeft de Australische stad bereid gevonden om de organisatie over te nemen van Kazan. De WK kortebaan zouden eigenlijk in de Russische stad worden gehouden, maar als gevolg van de oorlog in Oekraïne raakte Kazan de organisatie kwijt.

Tussen 13 en 18 december wordt in het Melbourne Sports and Aquatic Centre gestreden om de wereldtitels in het 25-meterbad. Melbourne huisvest voor het eerst de WK kortebaan. In 2007 vonden in de Australische stad wel al de WK langebaan plaats. "We zijn heel dankbaar dat Melbourne naar voren is gestapt om dit prestigieuze evenement te huisvesten", zegt FINA-voorzitter Husain Al-Musallam.

Voor de zwemmers staan komende zomer in Boedapest voor het eerst sinds 2019 ook de wereldkampioenschappen langebaan op het programma. Het toernooi zou in eerste instantie vorig jaar al in de Japanse stad Fukuoka worden gehouden. Als gevolg van de coronapandemie en de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio schoof het mondiale toernooi door naar de zomer van 2022. Fukuoka is als organisator zelfs opgeschoven naar 2023, de Hongaarse hoofdstad Boedapest nam de komende editie over.

Succesvolle trainer Vanhaezebrouck langer bij AA Gent

08:59 uur: Trainer Hein Vanhaezebrouck blijft de Belgische voetbalclub AA Gent trouw. De 58-jarige Belg heeft zijn aflopende contract bij de bekerwinnaar met twee jaar verlengd, tot de zomer van 2024. Onder leiding van Vanhaezebrouck werd Gent in 2015 voor het eerst landskampioen en veroverde het ook de Belgische Supercup.

De trainer stapte in 2017 over naar Anderlecht, maar werd ruim een jaar later ontslagen in Brussel als gevolg van tegenvallende resultaten. Vanhaezebrouck keerde eind 2020 terug bij AA Gent. Zijn ploeg eindigde dit jaar op de vijfde plaats in de Belgische competitie en won de play-offs om een Europees ticket. Gent begint volgend seizoen in de play-offs van de Europa League.

De ploeg van Vanhaezebrouck veroverde vorige maand de Belgische beker door Anderlecht via strafschoppen te verslaan.

McIlroy aan kop na eerste ronde PGA Championship

07:36 uur: De Noord-Ier Rory McIlroy voert na de eerste ronde van het PGA Championship het klassement aan. De 33-jarige McIlroy begon de tweede major van het jaar met 65 slagen. De Noord-Ier kwam op de banen van de Southern Hills Country Club in Tulsa (Oklahoma) tot zeven birdies en moest daar twee bogeys tegenover zetten. Hij heeft één slag voorsprong op de Amerikanen Tom Hoge en Will Zalatoris.

"Een geweldige start van mijn toernooi", zei de voormalige nummer 1 van de wereld, die in zijn carrière al vier majors won. McIlroy zegevierde in 2012 en 2014 op het PGA Championship. Sinds die tweede zege op het Amerikaanse toernooi wist hij geen major meer te winnen. Vorige maand eindigde hij op de Masters in Augusta als tweede achter de Amerikaan Scottie Scheffler, de huidige aanvoerder van de wereldranglijst.

Scheffler had donderdag 71 slagen nodig voor zijn eerste ronde in Tulsa en staat daarmee op de gedeelde 38e plaats. Tiger Woods beleefde helemaal een teleurstellende dag. De vijftienvoudig majorwinnaar, die op de Masters zijn rentree maakte na ruim een jaar afwezigheid als gevolg van een auto-ongeluk, staat met 74 slagen op de 99e plek. Woods (46) had zichtbaar moeite met lopen. "Het was een frustrerende dag. Lopen doet pijn, draaien doet pijn, afzetten doet pijn. Ik kan mijn been niet belasten", zei de Amerikaan, die bij het auto-ongeluk zware verwondingen aan zijn rechterbeen opliep.

Boston Celtics trekt stand gelijk tegen Miami Heat

07:35 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben de stand gelijk getrokken in de finale van de oostelijke divisie in de NBA. De Celtics wonnen het tweede duel met Miami Heat met overtuigende cijfers: 127-102. De eerste confrontatie in Miami was dinsdag gewonnen door de thuisploeg (118-107).

"De jongens hebben eergevoel. Na het verlies van de eerste wedstrijd beseften ze dat ze een gouden kans kregen om het beter te doen", zei coach Ime Udoka van de zeventienvoudig NBA-kampioen. "En dat hebben ze gedaan." De Celtics begonnen moeizaam aan het duel en stonden na een paar minuten met 18-8 achter. "Wakker worden", zei Udoka langs de kant tegen zijn spelers. Die boodschap kwam aan, want na het eerste kwart stond Boston Celtics met 11 punten voor en halverwege de wedstrijd bedroeg de voorsprong al 25 punten. De ploeg van Udoka hield die marge in het tweede deel van het duel in stand.

Jayson Tatum maakte 27 punten, Marcus Smart en Jaylen Brown beiden 24 punten. Smart, die in het eerste duel ontbrak vanwege een voetblessure, gaf ook 12 assists. Bij de Heat moest het vooral komen van Jimmy Butler (29 punten). De best-of-sevenserie gaat zaterdag bij een stand van 1-1 verder in Boston.