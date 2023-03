Verstappen: ’Ik gleed in het begin alle kanten op’

Het was in Jeddah ouderwets hard werk voor Verstappen, die meer moest inhalen dan hij de laatste jaren is gewend. ,,Het was niet heel makkelijk om na de start op te schuiven. Ik gleed alle kanten op. Daarna kwam ik gelukkig in een lekker ritme en kon ik mijn voorgangers een voor een passeren. Heel fijn om alsnog op het podium te eindigen”, aldus de 25-jarige Nederlander.

Verstappen klaagde in de slotfase over een raar gevoel in zijn auto. Zelf dacht hij aan een probleem met de aandrijfas, het onderdeel dat hem in de kwalificatie ook al parten speelde. ,,Op een bepaald punt besloten we het daarom maar rustig aan te doen. Een tweede plaats was gezien de omstandigheden ook goed.”

Pérez boekte in Jeddah zijn vijfde zege in de Formule 1. ,,Het was zwaarder dan verwacht”, blikte de Mexicaan terug. ,,Net als vorig jaar leek de safety car me de zege te kosten, maar gelukkig kwam het goed. We hebben dit weekend aardig wat mechanische probleempjes gehad, maar de monteurs hebben goed werk verricht. Voor hen ben ik heel bij dat ik heb kunnen winnen. Het belangrijkste is dat we momenteel de snelste auto’s zijn, daar ben ik het meest tevreden mee.”