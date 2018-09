Test met shoot-outs bij gelijkspel

Het winnende team verdient, naast het punt voor het gelijkspel, een extra wedstrijdpunt. De hockeybond KNHB gaat hiermee experimenteren in de eerste klasse voor mannen en vrouwen, het derde niveau in het Nederlandse competitiemodel.

Bij beslissingswedstrijden, zowel nationaal als internationaal, wordt bij een gelijke eindstand al een aantal jaar gebruikgemaakt van shoot-outs om tot een winnaar te komen. Bij een shoot-out heeft een speler na het fluitsignaal van de scheidsrechter 8 seconden de tijd om vanaf de 23 meterlijn naar het doel te dribbelen en de bal langs de keeper te schieten.

De KNHB heeft alle Nederlandse hockeyclubs om hun mening gevraagd. De reacties waren wisselend, waardoor de bond besloten heeft komend seizoen eerst een test te doen in de eerste klasse. In het voorjaar van 2018 volgt een evaluatie, op basis waarvan de KNHB beslist over een mogelijk vervolg.