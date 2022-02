Tadej Pogacar wint slotrit en eindklassement UAE Tour

In de lange vlakke aanloop naar de slotklim reed een kopgroep van vijf weg. Aanvankelijk zat Joris Nieuwenhuis (Team DSM) er ook nog bij, maar de Nederlander liet zich voortijdig weer inlopen. Voor de vijf anderen was het een paar kilometer na de voet van de bijna elf kilometer lange klim gedaan. Ook voor Filippo Ganna - de nummer 2 van het algemeen klassement - ging het te hard, hij loste al snel uit het peloton.

Bij de favorieten was het onder het ziedende tempo van UAE Emirates, de ploeg van Pogacar, lang vooral een afvalkoers. Op iets meer dan drie kilometer opende Adam Yates de debatten. Pogacar kon de Brit als enige direct volgen en even later sloten Pelle Bilbao en Joao Almeida aan. Met nog een kilometer te gaan maakte Yates zich weer los met Pogacar in zijn wiel. In de sprint was de Sloveen vervolgens oppermachtig.

Net als vorig jaar werden Pogacar en Yates eerste en tweede in de Verenigde Arabische Emiraten. In 2020 wist Yates de wedstrijd wel te winnen en in 2019 ging de eindzege naar Primoz Roglic.