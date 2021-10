Engelse oud-voetballer Gary Pallister vreest dementie door ’vele koppen’

Sinds bij een aantal internationals van het Engelse elftal dat in 1966 wereldkampioen werd de afgelopen jaren de diagnose dementie werd gesteld, is de link gelegd met koppen. Er werden door de Engelse voetbalbond al richtlijnen opgesteld om het koppen, in ieder geval tijdens trainingen, te beperken. Uit onderzoek was gebleken dat de kans op dementie bij profvoetballers 3,5 keer zo groot is dan bij de gemiddelde bevolking.

Pallister (56) kwam vorige maand in actie tijdens een benefietduel, waarbij de regels waren aangepast om koppen te beperken. „Ik ben waarschijnlijk ook zo iemand die het liefst zijn kop in het zand steekt en denkt: als ik het maar niet ben”, zegt hij in een interview in de krant Sunday Telegraph. „Ik heb vreselijke migraine-aanvallen gehad. Ik ben soms bijgekomen op een voetbalveld zonder dat ik wist waar ik was. Als ik daar nu aan terugdenk, zie ik mezelf als iemand die een grote kans heeft op dementie.”

Pallister speelde tussen 1989 en 1998 meer dan 300 wedstrijden voor Manchester United en kwam tot 22 interlands voor Engeland.