AZ kan transfer-target Teun Koopmeiners op vijandig Celtic Park goed gebruiken

Voetbal

Invaller Boadu onderuit met AS Monaco in strijd om CL-plek

AS Monaco is nog ver verwijderd van deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Het elftal van trainer Niko Kovac verloor dinsdag in eigen stadion in de play-offs van Sjachtar Donetsk: 0-1. De return in Oekraïne is volgende week woensdag.