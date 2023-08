PSV heeft Sergino Dest binnen: back inzetbaar tegen Rangers FC

Tot middernacht (maandag op dinsdag) kunnen nog wijzigingen worden doorgevoerd op de spelerslijst voor het tweeluik. In vergelijking met de duels met Sturm Graz heeft PSV drie nieuwe spelers op de lijst: behalve Dest, ook Jerdy Schouten en Malik Tillman, die vorig seizoen op huurbasis actief was voor tegenstander Rangers FC.

De inzetbaarheid van Dest komt als geroepen, want PSV-trainer Peter Bosz heeft te maken met fysieke problemen op de backposities. Patrick van Aanholt viel tegen Vitesse geblesseerd uit, terwijl Phillipp Mwene om fysieke redenen al niet bij de selectie zat. Fredrik Oppegard en Mauro Junior zijn al langer geblesseerd.

Terugkeer in Nederland

Voor Dest betekent de verhuur aan PSV een terugkeer in Nederland na bijna drie jaar. De 21-jarige Dest verruilde per 1 oktober 2020 Ajax, waar hij de jeugdopleiding doorliep en waarvoor hij 38 duels in het eerste speelde, voor FC Barcelona voor een bedrag van 21 miljoen euro. Aanvankelijk was de aanvallend ingestelde rechtsback, die ook als linksback uit de voeten kan, basisspeler, maar op een gegeven moment kwam Dest bij blaugrana op de bank. Na 72 duels in de hoofdmacht werd de Almeerder afgelopen seizoen verhuurd aan AC Milan, waarvoor hij slechts veertien duels speelde.

Dest is 26-voudig international van Amerika en treft in Eindhoven zijn mede-internationals Ricardo Pepi en Malik Tillman, die beiden ook deze transferwindow zijn aangetrokken door de nieuwe technisch directeur Earnest Stewart, die hiervoor technisch directeur van de Amerikaanse voetbalbond was. Voor de verdediging wordt PSV ook nog in verband gebracht met de Amerikaanse international Miles Robinson van Atlanta United.