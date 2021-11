Bart Vriends is goud waard voor Sparta

De Rotterdammers konden een overwinning goed gebruiken. De laatste zege in de competitie dateerde alweer van 12 september toen er met 3-1 van Fortuna Sittard gewonnen werd. Daarna zakte Sparta steeds verder weg, onder meer omdat er van concurrenten als SC Cambuur en RKC Waalwijk verloren werd.

Vriends kopte voor de pauze de eerste twee hoekschoppen van Sparta binnen. De eerste keer gebeurde dat indirect. Bryan Smeets kon de bal uit een afgeslagen corner nog een keer voor het doel brengen. Vriends zette zijn hoofd tegen de bal voor de graaiende handen van doelman Timon Wellenreuther. Ook bij de tweede corner, getrapt door Sven Mijnans, was hij de zwakke Tilburgse luchtmacht de baas.

Fantasieloos

Sparta verdiende de voorsprong. Bij uitbraken was het gevaarlijker dan het fantasieloos opererende Willem II. Het ontbrak Emanuel Emegha een paar keer aan overzicht om van de zee aan ruimte te profiteren. Dat deed hij tien minuten voor tijd wel, nadat invaller Vito van Crooij de bal bij zijn eerste balcontact op diens hoofd legde. Met de late tegengoals tegen RKC en Feyenoord in het achterhoofd was 0-3 een prettige marge.

Net als Sparta won Willem II in de maand oktober geen wedstrijd. De duikeling van de Tilburgers, een paar weken geleden nog de nummer 2 in de Eredivisie, lijkt zich te hebben ingezet. Dat heeft onder meer te maken met het gebrek aan een creatieve middenvelder. Voor de aan RC Genk verkochte Mike Trésor is geen opvolger gehaald. Max Svensson, vorige week bij de 5-1 nederlaag tegen FC Utrecht geïntroduceerd als nummer 10, lijkt op die positie ook al niet de oplossing.

Nog pijnlijker is dat Willem II kennelijk een doorsnee verdediger als Freek Heerkens niet kan missen. Sinds hij ontbreekt, is het open huis. Het centrum met de van FC Utrecht gehuurde Emil Bergström en Ulrik Jenssen is ronduit zwak. Van organisatie was geen sprake, zeker niet bij spelhervattingen. Vriends, die zijn totaal aantal doelpunten in 163 wedstrijden naar vijftien tilde, zal er niet rouwig om zijn.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie

Zoals elke maandag en vrijdag is er weer een nieuwe podcast Kick-off. Hierin bespreken chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-volger Mike Verweij met Pim Sedee het laatste voetbalnieuws.

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.