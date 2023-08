Liam Lawson vervangt Daniel Ricciardo ook in Monza

Ricciardo (34) brak vrijdag tijdens de tweede vrije training in Zandvoort een middenhandsbeentje en ligt voorlopig uit de roulatie. Red Bulls reservecoureur Lawson (21) nam daarop de honneurs waar en maakte zijn officiële debuut in de Formule 1.

De regen op zaterdag en zondag maakte het er allesbehalve makkelijker op voor Lawson, die de race zondag wel uitreed en als dertiende over de finish kwam. Ricciardo is inmiddels geopereerd en hoopt volgens Red Bull-teambaas Christian Horner – AlphaTauri is het zusterteam – de race in Singapore op 17 september te halen.