Sluiter ziet Svitolina laatste 16 bereiken, ook zeges Swiatek en Sabalenka

Swiatek had het een set lang lastig met de Kroatische Petra Martic, die bij een 5-3-achterstand in de tweede set nog terugkwam tot 5-5. Het werd uiteindelijk 6-2 7-5 voor de Poolse. De 22-jarige Swiatek benutte na 1 uur en 43 minuten haar vierde wedstrijdpunt.

Swiatek, die alleen twee jaar geleden ook de vierde ronde haalde op Wimbledon, heeft in drie duels nog geen set verloren. Ze stond in Londen pas dertien games af. In de vierde ronde is de als veertiende geplaatste Belinda Bencic, de regerend olympisch kampioene, haar tegenstandster.

Eerder op de dag had Sabalenka drie sets nodig om uitschakeling te voorkomen. De Belarussische knokte zich met 2-6 7-5 6-2 langs de Française Varvara Gracheva, die met 6-2 en 5-4 voor stond. Gracheva is de nummer 41 van de wereld.

Svitolina en Sluiter

Elina Svitolina, die wordt begeleid door coach Raemon Sluiter, plaatste zich ook al voor de vierde ronde. De Oekraïense, toegelaten met een wildcard, versloeg de Amerikaanse Sofia Kenin met 7-6 (3) 6-2. De 28-jarige Svitolina, in 2019 halvefinaliste in Londen, keerde onlangs terug na een zwangerschapsperiode.

De als vierde geplaatste Jessica Pegula kende weinig moeite met de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto en schaarde zich ook bij de laatste zestien: 6-4 6-0.