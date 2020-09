’Bureaucratie zit transfer Luis Suárez naar Juventus in de weg’

Volgens Spaanse en Italiaanse media is het trage verloop van het verkrijgen van Italiaans burgerschap het probleem voor de Uruguayaan. „Door de bureaucratie duurt het voor Suárez waarschijnlijk tot na 6 oktober (de transferdeadline in La Liga en Serie A ligt op 5 oktober, red.) om een Italiaans paspoort te kunnen bemachtigen”, zo schetst RAC1 het beeld van de huidige situatie. Suárez kan vanwege de Italiaanse voorouders van zijn vrouw makkelijk aan een Italiaans paspoort komen, mits hij slaagt voor een taaltest.

Het Italiaanse paspoort heeft Suárez nodig om als EU-burger gezien te worden. Serie A-clubs mogen per transferperiode slechts twee spelers van buiten de Europese Unie contracteren en dat heeft Juventus al gedaan met Arthur (Brazilië) en Weston McKennie (Verenigde Staten).

Voor Suárez zou het betekenen dat een transfer naar Juve in gevaar komt. Op 6 oktober moeten ploegen namelijk ook hun selecties voor de groepsfase van de Champions League bekendmaken. De club van onder meer Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt zou Suárez dan niet kunnen opgeven voor het miljardenbal. Of de spits en Juventus daar op zitten te wachten, is nog maar de vraag.

Ronald Koeman, de nieuwe trainer van FC Barcelona, had al te kennis gegeven dat Suárez mocht vertrekken. De Nederlandse oefenmeester had de spits dan ook niet geselecteerd voor de eerste oefenwedstrijd van Blaugrana tegen Tarragona. Echter - gezien de nieuwe ontwikkelingen rondom Suárez - krijgt de op twee na meest scorende Barça-speler ooit wellicht wel een plek in de wedstrijdselectie voor het oefenduel met Girona, dat woensdag (19.00 uur) op de planning staat.

Aan technisch directeur Ramon Planes werd, tijdens de officiële presentatie van Miralem Pjanic, gevraagd naar de toekomst van Suárez. De opvolger van Eric Abidal sprak zich niet volledig uit of de spits in Camp Nou blijft. „Suárez is, en was de afgelopen jaren, een belangrijke speler voor ons”, aldus Planes. „Zoals ik ook al eerder heb gezegd, hebben wij veel respect voor de spelers die alles hebben gegeven voor de club. Het is duidelijk dat - na wat er aan het eind van vorig seizoen is gebeurd - wij in een veranderingsproces zitten, met een nieuwe coach en nieuwe ideeën.”

Planes wil zo goed mogelijk de spelers en hun contracten respecteren, zegt hij. „De transfermarkt gaat op 5 oktober dicht en tot die tijd kan er nog veel gebeuren. Maar alles gebeurt met het grootste respect voor de spelers en de club.”

Of Suárez zijn verblijf in de Catalaanse hoofdstad verlengt is onzeker. Aangezien de 33-jarige goalgetter ook nog aanbiedingen van andere clubs op tafel heeft liggen, weet RAC1 te melden.