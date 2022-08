Groves blijft Van Poppel nét voor bij sprint elfde Vuelta-rit

De rit ging van Alhama de Murcia naar Cabo de Gata over ruim 190 kilometer.

Jetse Bol reed lange tijd voorop. Na een vroege ontsnapping reed hij weg met twee medevluchters, de Tsjech Vojtech Repa en de Spanjaard Joan Bou. Later ging hij solo verder. Zo’n 25 kilometer voor de finish werd hij echter achterhaald door het peloton.

Geen gevaar voor Evenepoel

De koppositie van Remco Evenepoel kwam niet in gevaar. Hij heeft nog steeds een ruime voorsprong op zijn voornaamste achtervolger Primoz Roglic, de kopman van Jumbo-Visma. De Spanjaard Enric Mas staat derde.

Julian Alaphilippe viel uit. De wereldkampioen uit Frankrijk kwam ten val. Volgens de eerste berichten is er sprake van een gebroken sleutelbeen. Alaphilippe is bij Quick-Step Alpha Vinyl ploegmaat van Evenepoel. Over ongeveer een maand moet Alaphilippe zijn wereldtitel verdedigen in Australië, maar of dat kan is nu zeer twijfelachtig.

Onder meer Simon Yates en Pavel Sivakov gingen niet meer van start. Beiden hebben positief getest op het coronavirus, melden hun teams.

Voor donderdag staat er weer een bergetappe op het programma.

Voor ritwinnaar Groves vergoedt winst veel na tegenslag

Groves hield naar eigen zeggen een „fantastisch gevoel” over aan zijn overwinning in de elfde etappe van de Ronde van Spanje. „Dit is wat we nodig hadden. Iedereen was teleurgesteld na het nieuws van een positieve coronatest in onze ploeg. Gelukkig hebben we meteen het juiste antwoord kunnen geven. Niets helpt zo goed als een overwinning om een tegenslag te verwerken. Dit hebben we samen gedaan.”

„Ik werd door mijn ploeg perfect in positie gebracht”, zo blikte de Australiër terug op de beslissende meters. „Daardoor had ik vermoedelijk net iets meer over dan mijn concurrenten, die tegen de wind in hadden moeten fietsen om vooraan te komen. Ik was denk ik op dat moment de fitste van het stel.”