Lewis Hamilton helpt Mercedes met zege op Imola aan record

Lewis Hamilton kende geen formidabel weekeinde, maar kwam op zondag toch weer bovendrijven. Ⓒ EPA

Max Verstappen was zondag op weg naar een knappe tweede plaats in de Grand Prix van Emilia-Romagna, maar pech in de 51e van de in totaal 63 ronden zorgde ervoor dat de Red Bull-coureur voor de vierde keer dit seizoen uitviel.