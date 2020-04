Ook Grand Prix van Canada uitgesteld

Gezien de huidige coronacrisis is dat geen verrassing. „Ik ben trots als ik zie hoeveel mooie initiatieven er vanuit de Formule 1 komen in tijden van crisis. Op dit moment is het cruciaal dat we al onze energie stoppen om samen over het coronavirus heen te komen. We verwelkomen jullie met open armen op het Circuit-Gilles Villeneuve zodra het veilig is”, stelt Francois Dumontier, CEO van de Canadese Grand Prix in een statement.

Monaco

De race in Montréal is voorlopig uitgesteld, en nog niet afgelast. Dat geldt ook voor de acht Grand Prixs die eerder al werden geschrapt. Met uitzondering van Monaco. Die race is voor 2020 helemaal afgelast.

De eerstvolgende Grand Prix die nu op de Formule 1-kalender staat is in Frankrijk, op circuit Paul Ricard, op 28 juni.