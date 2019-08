Acteur speelt hoofdrol bij Willem II

Mats Köhlert en Che Nunnely vieren feest. Ⓒ Hollandse Hoogte

TILBURG - Zo’n grote rol als Mats Köhlert (21) nu had door Willem II naar de koppositie van de Eredivisie te schieten, heeft de voormalig Duits jeugdinternational op zijn vaderlandse tv nooit gehad. De kleine Köhlert kwam tussen 2008 en 2011 vaak voorbij in spotjes voor onder meer BMW, Kinder Chocolade en McDonald’s. Hij had zelfs een bijrolletje in de serie Tatort. Bijrolletjes had de vleugelspeler ook de eerste duels in Tilburg. Tot zaterdagavond.