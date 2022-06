Versterking voor Van Nistelrooy: Boy Waterman voor één jaar naar PSV

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Het is de bedoeling dat Waterman maandag bij de eerste training van het nieuwe seizoen onder leiding van de nieuwe trainer Ruud van Nistelrooy al present is. Door de transfer naar PSV keert Waterman na negen jaar terug in het Nederlandse voetbal. De afgelopen seizoenen keepte hij voor Karabükspor in Turkije, APOEL op Cyprus en OFI Kreta in Griekenland. De doelman uit Lelystad kwam eerder ook uit voor SC Heerenveen, AZ, ADO Den Haag, De Graafschap en Alemannia Aachen.

Bekijk ook: Walter Benitez moet bij PSV voor rust onder de lat zorgen

Waterman is de beoogde tweede of derde doelman en zal de concurrentieslag daarvoor aanmoeten met Joël Drommel, die vorige zomer door PSV voor 3,5 miljoen euro is aangetrokken, maar de verwachtingen niet kon waarmaken en aan het einde van het seizoen zijn plek kwijt raakte aan Yvon Mvogo. De beoogde eerste doelman is de transfervrije Argentijn Walter Benitez, die de afgelopen jaren het doel van OGC Nice verdedigde. PSV is druk doende de spectaculaire transfer te realiseren bevestigt een bron in Frankrijk.