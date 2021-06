Red Bull-teambaas Horner: 'Concurrentie wil ons afremmen'

Premium Autosport

Max Verstappen ’beetje moe’: ’Misschien moet Lewis Hamilton een bril kopen’

Na zijn prachtige overwinning in Frankrijk juichte Max Verstappen als Kylian Mbappé. De reden? Een eerdere ontmoeting in zijn appartement in Monaco, vlak na de triomftocht van de Limburger aldaar. Maar de Franse ster is niet de enige (oud-)voetballer die Verstappen lijkt te inspireren.