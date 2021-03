Video - Sergiño Dest overladen met lof na prachtgoal: ’Hij is ziek’

In een oefenduel met Jamaica bekroonde Dest, nu speler van FC Barcelona, een solo met een heerlijk schot van een meter of 20. Het betekende de 1-0 voor de VS. Het duel eindigde uiteindelijk in een 4-1 overwinning voor de Amerikanen.

Dest, die een Nederlandse moeder heeft en een Amerikaanse vader, was ooit in beeld bij het Nederlands elftal, maar de verdediger besloot eind 2019 voor de Verenigde Staten uit te komen.

„Sergiño is ziek”, concludeerde teamgenoot Brenden Aaronson, die uitkomt voor Red Bull Salzburg. „Hij is zo goed, man. Het is al moeilijk genoeg om opeens op de linkerflank te spelen, maar dan komt hij naar binnen en schiet die bal, boem, schitterend in de verre hoek. Ik had niets anders verwacht. Hij heeft zoveel kwaliteiten.”

Dest ’klikte’ met name goed met linksbuiten Christian Pulisic van Chelsea. „Ik denk dat de samenwerking goed is”, stelde de Barça-back. „Op het veld, maar ook daarbuiten. Het wordt alleen maar beter en ik ben blij met de manier waarop Christian en ik samenspelen. We hebben een paar mooie combinaties gemaakt.”

Bondscoach Gregg Berrhalter ziet wel zitten om verder te borduren op de tandem Dest-Pulisic. „We hebben veel opties op de rechterflank, dus soms is het logischer om Dest links te laten spelen. Als we die twee jongens kunnen laten passen en bewegen met de intentie om de achterlijn te halen, worden ze heel moeilijk te verdedigen. Ze zijn erg snel en erg technisch.”