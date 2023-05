Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik ben nu maar één keer stout geweest’ ’Bronzen’ Kiran Badloe ziet progressie ondanks valse start op moment suprême

Door Renze Lolkema Kopieer naar clipboard

De bronzen EK-medaille van Kiran Badloe biedt perspectief voor het vervolg van zijn olympische missie. Ⓒ Sailing Energy

AMSTERDAM - Zijn sport was er plots niet meer. Maar omdat eerzucht en ambitie in het jonge leven van Kiran Badloe hand in hand gaan, besloot de windsurfer zich om te laten scholen tot kitefoiler. Onderweg naar mogelijk nieuw olympisch goud won hij zondag brons op het EK iQFoil.