Lewis Hamilton verlengt contract bij Mercedes met twee jaar

In aanloop naar de Grand Prix van Italië heeft Mercedes de langverwachte deal dan eindelijk wereldkundig gemaakt. Ook Hamiltons teamgenoot George Russell blijft zeker tot het einde van 2025 aan Mercedes verbonden, meldt de renstal.

Hamilton (38) rijdt al sinds 2013 voor Mercedes en vierde met de renstal grote successen. De Brit staat op zeven wereldtitels, waarvan zes met Mercedes, en is daarmee samen met Michael Schumacher recordhouder. In 2021 verloor hij de strijd in de laatste ronde in Abu Dhabi van Max Verstappen. Sindsdien hebben Mercedes en Hamilton het, na de invoering van de nieuwe regels in de koningsklasse, een stuk moeilijker. Hamiltons laatste zege dateert van 5 december 2021 in Jeddah. Momenteel bezet hij de vierde plaats in de strijd om de wereldtitel, met een achterstand van 183 punten op leider Verstappen.

Lewis Hamilton afgelopen weekeinde in Zandvoort. Ⓒ ANP/HH

Hongerig

„We dromen er elke dag van om de beste te zijn en daar hebben we de afgelopen tien jaar samen aan gewerkt, om dat doel te bereiken”, aldus Hamilton. „Aan de top staan doe je niet van de ene op de andere dag of in een korte periode, het vergt hard werken en toewijding en het was een eer om onze plek in de geschiedenisboeken te verdienen met dit team. We zijn nog nooit zo hongerig geweest als nu om te winnen. We hebben van elk succes geleerd, maar ook van elke tegenslag. We blijven onze dromen najagen, we blijven vechten, ongeacht de uitdaging en we zullen uiteindelijk weer gaan winnen. Ik ben het team dankbaar dat ze mij zowel op als naast de baan hebben gesteund. Ons verhaal is nog niet af, we zijn vastbesloten om samen meer te bereiken en we zullen pas stoppen als dat is gelukt.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat hij met Hamilton en Russell (25) het ’beste coureursduo op de grid’ in huis heeft. Volgens Wolff was het verlengen van het contract van Hamilton een formaliteit en is diens leiderschap cruciaal voor Mercedes om terug te keren aan de top.