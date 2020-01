AZ zit met meerdere vraagtekens: ’We moeten leveren en in beweging blijven’

Algemeen directeur Robert Eenhoorn luistert tijdens de nieuwjaarsreceptie van AZ naar aanvoerder Teun Koopmeiners. Ⓒ ANP

ALKMAAR - AZ streeft ernaar om het AFAS Stadion voor de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen van een nieuw dak te hebben voorzien. Robert Eenhoorn sprak die wens gisteren uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Alkmaarse club. „Dat is de planning die we met zijn allen voor ogen hebben. Het is een mooie uitdaging en tevens de opdracht die we meegeven aan de bouwer.”