Oranje-debuut nadert voor flankenflitser Owen Wijndal

Owen Wijndal in actie tijdens de gewonnen wedstrijd in de Champions League-voorronde tegen Viktoria Plzen. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - De dag dat Owen Wijndal (20) zijn debuut zal maken voor het Nederlands elftal is weer een stap dichterbij gekomen, nu de Zaankanter is opgenomen in de definitieve selectie voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen en Italië. Terwijl de offensieve linksback nog niet eens een compleet seizoen in de Eredivisie heeft gespeeld.