Japanse voetbalster Kawasumi trekt zich terug voor fakkeltocht uit vrees voor besmetting

De international, een prominente sporter in Japan sinds ze in 2011 met haar team de wereldtitel veroverde, zegt dat ze zich zorgen maakt over het risico besmet te raken met het coronavirus of anderen te besmetten. Ze moet voor haar deelname overkomen uit de Verenigde Staten, waar ze voor Sky Blue FC in New Jersey voetbalt.

„Ik heb deze beslissing genomen om mijn team en mijn fans geen problemen te bezorgen”, liet ze op Twitter weten. Ondertussen meldde Yoshiro Mori namens het organisatiecomité in Tokio dat het niet zeker is dat premier Shinzo Abe aanwezig zal zijn bij de ceremonie die de estafette donderdag in Fukushima inluidt. De olympische vlam arriveerde vorige week vanuit Griekenland in Japan en wordt door lopers in een lange estafette naar Tokio gebracht. Inmiddels zijn rond die tocht tal van veiligheidsmaatregelen aangekondigd.