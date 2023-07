Springruiter Smolders derde in La Coruña

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Smolders derde bij Global Champions Tour

21.35 uur: Springruiter Harrie Smolders is op de Global Champions Tour derde geworden in La Coruña. De Brabander moest aan de Noord-Spaanse kust met zijn paard Monaco alleen de Ier Bertram Allen en Griek Ioli Mytilineou voor laten gaan.

Alle drie de ruiters bleven foutloos. Maar Allen was de snelste in de barrage met 40,61 seconden, voor Mytilineou (41,21) en Smolders (41,75). Maikel van der Vleuten eindigde als negende en blijft de leider van het algemeen klassement.

Brand na zege in tijdrit nieuwe leider Ladies Tour

Lucinda Brand Ⓒ Orange Pictures

20.38 uur: Lucinda Brand heeft Charlotte Kool de leiderstrui in de Baloise Ladies Tour afhandig gemaakt. De ervaren Rotterdamse wielrenster won het tweede deel van de derde etappe, een individuele tijdrit over 17,1 kilometer rond Knokke-Heist. Brand klokte 22.42 minuten en reed gemiddeld 45,198 kilometer per uur.

Kool kwam bij lange na niet aan die tijd van Brand en zakte weg in het algemeen klassement. De 24-jarige renster van DSM-Firmenech had eerder zaterdag gezegevierd in het eerste deel van de derde etappe, een rit van Breskens naar Knokke-Heist. Dat was al haar vierde zege in de etappekoers.

Brand was in de tijdrit veertien seconden sneller dan de Britse Anna Henderson. Thalita de Jong gaf 36 tellen toe op Brand en zette de vierde tijd neer. Zondag is de laatste etappe, met start en finish in Deinze.

Lambriex en Van de Werken winnen olympische test

18.04 uur: Zeilers Bart Lambriex en Floris van de Werken hebben bij een olympische testwedstrijd in Marseille de winst van de 49er-klasse veiliggesteld. Het duo is na drie races op zaterdag onbereikbaar geworden voor de concurrentie.

Voor Lambriex en Van de Werken was de testwedstrijd in Marseille niet alleen een goede oefening voor de Spelen van volgend jaar. Ze willen volgende maand ook hun wereldtitel verdedigen. „We wilden in Marseille werken aan onze snelheid en kennis van deze locatie krijgen”, jubelde Lambriex. „Dat is gelukt.”

Marit Bouwmeester eindigde als derde in de medalrace, maar was al zeker van goud in de Ilca 6-klasse. Odile van Aanholt en Annette Duetz gaan ruim aan de leiding in de 49’erFX-klasse. Ze wonnen de twee laatste races van de dag en pakken zilver als de afsluitende medalrace compleet mislukt.

Windfoiler Huig-Jan Tak plaatste zich als achtste voor medalrace en kan het toernooi nog winnen, maar ook nog tiende worden. Windfoiler Sara Wennekes staat voor de medalrace op de derde positie. Ze maakt nog kans op goud, maar kan ook nog buiten het podium eindigen.

Nillessen loopt naar goud op 1500 meter bij EK onder 23

Stefan Nillessen op weg naar de winst op de 1500 meter. Ⓒ ANP/HH

17.26 uur: Stefan Nillessen heeft de Nederlandse atletiekploeg de derde gouden medaille bezorgd bij de EK onder 23 in het Finse Espoo. De 20-jarige atleet uit Groesbeek won verrassend de 1500 meter.

Hij zette zich op 600 meter voor de finish aan kop van het veld en hield die eerste positie vast tot aan de finish. Hij bleef op de meet de Spanjaard Mohamed Attaoui (zilver) en de Zweed Samuel Pihlström (brons) net voor. Nillessen klokte 3.43,35. Noah Baltus, de tweede Nederlander in de finale, kwam als zevende over de finish in 3.45,49.

„Het plan was om de race eenvoudig en makkelijk te maken, dus werkte ik me na 800 meter naar voren. Toen de bel ging voor de laatste ronde, ben ik nog meer gaan versnellen”, zei Nillessen na afloop van de race. Hij kan ook goed uit de voeten op de 800 meter, maar wist zich voor die afstand niet te kwalificeren. „Ik zou sowieso eerder voor de 1500 meter kiezen, omdat je bij die afstand nog tijd hebt om foutjes te herstellen.”

Eerder was er op de EK atletiek voor beloften goud voor N’ketia Seedo op de 100 meter en Alida van Daalen bij het kogelstoten. De estafetteploeg op de 4x100 meter bij de mannen startte als favoriet voor het goud. Het kwartet had zich met een tijd van 38,88 als snelste geplaatst voor de finale. Bij de eerste wissel ging het mis. Raphael Bouju miste het stokje van startloper Cédric Fini.

Pieterse grijpt met overmacht Nederlandse titel mountainbiken

Puck Pieterse wordt Nederlands kampioen. Ⓒ ANP/HH

16.00 uur: Puck Pieterse heeft met overmacht de Nederlandse titel mountainbiken veroverd. De 21-jarige renster uit Amersfoort nam op het parcours in het Gelderse Oldebroek meteen vanaf de start de leiding en reed vervolgens de concurrentie op grote achterstand. Anne Tauber eindigde op meer dan drie minuten als tweede, goed voor het NK-zilver. Sophie von Berswordt fietste naar de derde plaats en won daarmee het brons.

Pieterse is dit seizoen een klasse apart in het mountainbiken. Ze won al drie wereldbekerwedstrijden en werd in juni Europees kampioene. Ze is ook favoriete voor het goud op het wereldkampioenschap, volgende maand in Glasgow.

Bij de mannen ging de zege naar Morris Gruiters. Frits Biesterbos finishte als tweede en Rens Teunissen van Manen kwam als derde over de streep. Gruiters is de opvolger van David Nordemann, die vorig jaar de Nederlandse titel won en inmiddels zijn loopbaan heeft beëindigd.

Van Sintmaartensdijk maakt promotie bij Intermarché-Circus-Wanty

11.18 uur: De Nederlandse wielrenner Roel van Sintmaartensdijk maakt promotie bij de Belgische wielerploeg Intermarché-Circus-Wanty. Hij wordt door Intermarché-Circus-Wanty overgeheveld vanuit Circus-ReUz-Technord, waarvoor de beloften rijden.

„De komende jaren wil ik zo vaak mogelijk aan het succes van ons team bijdragen en steeds blijven leren. Stap voor stap krijg ik de kans om nieuwe dingen te ontdekken, zoals nu momenteel in mijn eerste hoogtestage met acht ploeggenoten van het World Team”, aldus Van Sintmaartensdijk, die zesde werd in Omloop het Nieuwsblad voor beloften en twaalfde in Parijs-Roubaix voor beloftevolle renners. Ook won hij een sprint in Brussel-Opwijk.

De 22-jarige Van Sintmaartensdijk doet volgende maand mee aan de WK voor beloften in Glasgow. Hij doet aan zowel de tijdrit als de wegwedstrijd mee.

Van Rouwendaal onttroond als wereldkampioene

07.23 uur: Sharon van Rouwendaal heeft in het Japanse Fukuoka haar wereldtitel op de 10 kilometer in het open water niet kunnen prolongeren. De Nederlandse zwemster moest na een fotofinish genoegen nemen met de vierde plaats. De Duitse Leonie Beck, die vorig jaar als tweede eindigde achter Van Rouwendaal, pakte het goud. De Australische Chelsea Gubecka eindigde als tweede. De Amerikaanse Katie Grimes tikte een fractie van een seconde eerder aan dan Van Rouwendaal en verzekerde zich van het brons. De Braziliaanse Ana Marcela Cunha kreeg dezelfde tijd als Van Rouwendaal.

Met haar vierde plaats slaagde Van Rouwendaal er niet in zich te plaatsen voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. De top drie kwalificeerde zich rechtstreeks. Van Rouwendaal krijgt volgend jaar februari bij de WK in Doha een nieuwe kans. Ze moet dan bij de beste twaalf eindigen om voor de vierde keer in haar loopbaan een olympisch startbewijs af te dwingen.

Balen

Van Rouwendaal baalde na afloop. „Ik had op meer gehoopt, omdat de hele race perfect verliep. Die was nog beter dan vorig jaar. Alles wat ik in mijn hoofd had wat tijdens de race zou kunnen gebeuren, had ik onder controle. Ik kan hier daarom ook niet om huilen. Ik had alleen mijn aantik beter moeten doen en had mijn arm eerder uit het water moeten halen. Maar ik was zo bezig met de finish en kwam daardoor net niet goed uit.”

In de slotfase werd haar wel snel duidelijk dat de titel niet meer haalbaar was. Ze richtte zich daarom op die derde plek én het olympische ticket. „Het is jammer dat die derde plek niet is gelukt. Het verschil was 0,10 seconde. Ik was er zo dichtbij. Maar in Doha moet het wel lukken. Deze race heeft mij wel voldoende vertrouwen gegeven.”