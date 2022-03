Premium Het beste van De Telegraaf

Alle twijfel is weg bij spelmaker van Denemarken Negen maanden na donkere dag: ’speciale rentree’ Eriksen tegen Oranje

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Christian Eriksen op de dag dat het zo mis ging in Kopenhagen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Een basisplaats tegen Nederland is nog te hoog gegrepen voor Christian Eriksen na zijn recente coronabesmetting, maar het is de bedoeling dat de Deen morgen wel speelminuten gaat maken. Dat wordt dan de eerste interland voor de oud-Ajacied nadat hij op 12 juni vorig jaar een hartstilstand kreeg bij de eerste EK-wedstrijd van de Deense ploeg tegen Finland in het Parken Stadion van Kopenhagen.