Dumfries en De Vrij zetten met Inter reuzenstap richting Champions League-finale

Bij Internazionale stond Denzel Dumfries in de basis, waar Stefan de Vrij tot de bank was veroordeeld. AC Milan most het doen zonder zowel Zlatan Ibrahimovic als Rafael Leão. Toch leek het er eerder op dat de thuisploeg een paar verdedigers miste, want Internazionale kende een geweldige start via Edin Dzeko. De Bosniër volleerde knap een volley hoog in het doel langs de kansloze Mike Maignan.

Amper bekomen van de klap moest AC Milan al de tweede tegentreffer incasseren. Dit keer was het Henrikh Mkhitaryan die goed werd vrijgespeeld en hard de bal tegen de touwen schoot. Het had zelfs nog erger kunnen zijn toen na precies een kwartier van ver op de paal schoot en ook de twee pogingen kort erop vonden niet het doel.

AC Milan had weinig in de melk te brokkelen en kwam niet verder dan een paar penaltyclaims. Maar de enige ploeg die een penalty kreeg was Inter, ware het niet dat scheidsrechter Jesús Gil Manzano naar het scherm geroepen werd door de VAR. Daar constateerde de Spanjaard dat het vergrijp van Simon Kjaer op Lautaro Martinez dusdanig minimaal was, dat hij zijn beslissing terugdraaide.

Na de pauze toonde eindelijk AC Milan zich ook met gevaarlijke doelpogingen, maar zowel Braham Diaz als Junior Messias mikte net naast. Ondertussen was de grootste mogelijkheid van het eerste kwartier wel gewoon voor Inter, maar Maignan was op tijd uit zijn goal om de inzet van Dzeko te keren.

Maar Milan werd wel sterker en had pech toen Sandro Tonali met een hard en laag schot de paal trof. Mede door de invalbeurt van De Vrij hervond Inter de controle, waarna het de wedstrijd professioneel uitspeelde, al produceerde Tommaso Pobega in de blessuretijd wel nog het eerste schot tussen de palen voor de thuisploeg. Het was niet genoeg om oud-Ajacied André Onana te passeren. Dus kan Internazionale volgende week dinsdag in eigen huis de finaleplaats veiligstellen.