Serie A: Koopmeiners en De Roon pakken ruime zege met Atalanta, Matthijs de Ligt wint met Juventus

Atalanta leidde bij de rust al met 3-1 dankzij treffers van Mario Pasalic (twee) en Duvan Zapata. Na de rust kwamen voor de thuisclub ook Luis Muriel en Roeslan Malinovski tot scoren. M’Bala Nzola maakte beide treffers namens de bezoekers.

Middenvelder Teun Koopmeiners van Atalanta had na amper 10 minuten al een gele kaart te pakken. De international werd na een uur gewisseld bij de thuisploeg. Clubgenoot Marten de Roon, die in de afgelopen periode eveneens actief was bij Oranje, speelde de gehele wedstrijd. Bij Spezia bleef doelman Jeroen Zoet op de bank.

Met 25 punten uit dertien duels verstevigde Atalanta de vierde plek op de ranglijst. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini speelt dinsdag in de Champions League uit tegen Young Boys.

Juventus wint dankzij twee trefzekere strafschoppen van Bonucci

Juventus heeft de uitwedstrijd tegen Lazio met 2-0 gewonnen. Verdediger Leonardo Bonucci was in Rome de gevierde man bij de bezoekers. De 34-jarige aanvoerder benutte twee keer een strafschop. Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd bij de club uit Turijn.

Op de ranglijst van de Serie A kwam Juventus in punten op gelijke hoogte met nummer 5 Lazio. De twee clubs hebben een achterstand van 11 punten op de leiders Napoli en AC Milan, die beide dit weekeinde nog in actie komen.

Juventus treedt dinsdag in Londen aan voor de wedstrijd tegen Chelsea in groep H van de Champions League. De Italiaanse club is met de maximale score van 16 punten uit vier duels al zeker van een plaats in de achtste finales.