Serie A: Matthijs de Ligt wint met Juventus, Milan ondanks goals Zlatan Ibrahimovic onderuit

Op de ranglijst van de Serie A kwam Juventus in punten op gelijke hoogte met nummer 5 Lazio.

Juventus treedt dinsdag in Londen aan voor de wedstrijd tegen Chelsea in groep H van de Champions League. De Italiaanse club is met de maximale score van 16 punten uit vier duels al zeker van een plaats in de achtste finales.Atalanta heeft bij de hervatting van de competitie in de Serie A een ruime overwinning behaald. De ploeg uit Bergamo versloeg op eigen veld het laag geklasseerde Spezia met 5-2.

Koopmeiners en De Roon pakken ruime zege met Atalanta

Atalanta leidde bij de rust al met 3-1 dankzij treffers van Mario Pasalic (twee) en Duvan Zapata. Na de rust kwamen voor de thuisclub ook Luis Muriel en Roeslan Malinovski tot scoren. M’Bala Nzola maakte beide treffers namens de bezoekers.

Teun Koopmeiners in duel met Jacopo Sala van Spezia. Ⓒ ANP/HH

Middenvelder Teun Koopmeiners van Atalanta had na amper 10 minuten al een gele kaart te pakken. De international werd na een uur gewisseld bij de thuisploeg. Clubgenoot Marten de Roon, die in de afgelopen periode eveneens actief was bij Oranje, speelde de gehele wedstrijd. Bij Spezia bleef doelman Jeroen Zoet op de bank.

Met 25 punten uit dertien duels verstevigde Atalanta de vierde plek op de ranglijst. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini speelt dinsdag in de Champions League uit tegen Young Boys.

Fiorentina bezorgt AC Milan eerste nederlaag van het seizoen

AC Milan is in de Italiaanse voetbalcompetitie niet langer ongeslagen. Fiorentina bezorgde de huidige nummer 2 op de ranglijst in een doelpuntrijk duel de eerste nederlaag: 4-3. Zlatan Ibrahimovic maakte twee doelpunten voor Milan.

De Ghanees Alfred Duncan opende na een kwartier spelen de score voor Fiorentina. Riccardo Saponara breidde met een treffer in de blessuretijd van de eerste helft de voorsprong uit.

In de tweede helft leek de Serviër Dusan Vlahovic met een doelpunt in de 60e minuut de spanning uit het duel te halen, maar Ibrahimovic deed al snel wat terug. De 40-jarige Zweed was in de 67e minuut opnieuw trefzeker. Vlahovic liet Fiorentina in de 85e minuut met de 4-2 weer verder uitlopen. Een eigen doelpunt van Lorenzo Venuti, diep in blessuretijd, zorgde voor de eindstand van 4-3.