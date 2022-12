Portugal wervelt met Ronaldo als invaller langs Zwitserland en gaat naar kwartfinale

Waar zijn grote rivaal Lionel Messi dit toernooi nog stevig zijn partijtje meeblaast bij Argentinië, lijken voor de twee jaar oudere Ronaldo ook bij de nationale ploeg de nadagen van zijn carrière aangebroken. Nadat de 37-jarige man van Madeira dit seizoen bij Manchester United door toedoen van Erik ten Hag al op de bank terecht was gekomen, is die pijnlijke behandeling hem nu ook ten deel gevallen bij Portugal, waar hij altijd zo stevig aan de touwtjes trok.

Cristiano Ronaldo verbijt zich op de bank. Ⓒ ANP/HH

Een duik in de statistieken leert hoe uitzonderlijk de reserverol van Cristiano Ronaldo is. Onder het bewind van Santos was de vedette in 76 van de 79 duels die hij speelde basisspeler en aanvoerder. Alleen bij twee kwalificatieduels tegen voetbaldwerg Andorra was Ronaldo invaller en eerder dit jaar in de Nations League-wedstrijd tegen Spanje.

Vervanger Ramos maakt hattrick

Ronaldo maakte een slechte beurt bij Santos door misbaar te maken na zijn wissel tegen Zuid-Korea en was bepaald niet op dreef in de groepsfase, al maakte hij tegen Ghana wel een goal vanaf de strafschopstip. Kenmerkend voor het ego-gedrag van de Portugese vedette was dat hij Bruno Fernandes nog een goal probeerde af te snoepen. En dan is er nog de voortdurende onrust rond Ronaldo, eerst door de Piers Morgan-interviews, waarmee hij een vertrek bij Manchester United forceerde, en de laatste dagen rondom de beoogde megadeal met het Saoedische Al-Nassr.

Santos werd bevestigd in zijn gelijk, want Ronaldo’s vervanger Goncalo Ramos van Benfica speelde een voortreffelijke wedstrijd en zette de sterk spelende Portugezen al in de 17e minuut op voorsprong door een wereldgoal.

Pepe pakt record

De 39-jarige Pepe kopte de 2-0 binnen en werd daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit in de knock-outfase van een WK.

De 39-jarige Pepe maakt de 2-0. Ⓒ ANP/HH

Pepe is 39 jaar en 283 dagen oud. Het record was sinds 1958 in handen van de Zweed Gunnar Gren, toen 37 jaar en 236 dagen oud. De oudste doelpuntenmaker ooit op een WK, de groepsfase ook meegerekend, is Roger Milla. De spits uit Kameroen was bij het WK van 1994 42 jaar en 39 dagen oud toen hij een doelpunt maakte tegen Rusland.

Invaller Ronaldo denkt te scoren

De hele Portugese bank stoof bij de eerste twee goals naar de doelpuntenmakers en ook Ronaldo kon niet achterblijven al was hij wel de laatste in de rij die zich in de groepsknuffel mengde. Op het moment dat hij zich na rust ging warmlopen, werd dat met gejuich begroet door het Lusail Stadion en even later werd zijn naam verlangend gescandeerd door het publiek, dat de vedette aan het werk wilde zien.

Op het moment dat Ronaldo onder luid applaus in het veld kwam, stond het al 5-1 en had zijn concurrent Ramos er nog twee bij geprikt en ook linksback Raphaël Guerreiro het doel getroffen. In de twintig minuten dat hij speelde, dacht Ronaldo er nog 6-1 van te maken, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel. Gezien de topvorm van zijn concurrent moet CR7 er ernstig rekening mee houden dat hij ook in de kwartfinale tegen Marokko een reserverol krijgt toebedeeld.

In blessuretijd krulde invaller Rafael Leao de bal nog in de verre bovenhoek, om het leed van de Zwitsers nog erger te maken: 6-1.

Ramos treedt met drie treffers in voetsporen rolmodel Ronaldo

Gonçalo Ramos was dinsdag met drie treffers van enorme waarde in de achtste finale op het WK tussen Portugal en Zwitserland (6-1). De 21-jarige aanvaller van Benfica kreeg de voorkeur boven Cristiano Ronaldo, die diep in de tweede helft nog wel inviel. Portugal leidde toen al ruim.

„Zelfs in mijn stoutste dromen had ik niet durven hopen dat ik in de knock-outfase van het WK in de basis zou staan”, aldus Ramos, die tot dinsdag pas een handvol interlands speelde. „Ik heb nog niet de tijd gehad om goed te kijken, maar ik zag net al wel even snel dat ik ontzettend veel berichtjes heb gekregen.”

Ramos keek wel uit om iets slechts te zeggen over de 37-jarige aanvoerder Ronaldo. „Hij is een rolmodel voor mij, net als bijvoorbeeld Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic dat zijn. We hebben elkaar dit toernooi in de selectie van Portugal allemaal heel hard nodig. We moeten niet te lang blijven hangen in deze euforie. De volgende wedstrijd begint gewoon weer bij 0-0.”

Portugal speelt voor een plek in de halve finales tegen Marokko.

Kritiek op Zwitserse bondscoach Yakin voor keuze driemansdefensie

De Zwitserse bondscoach Murat Yakin had dinsdag heel wat uit te leggen na de nederlaag van 6-1 in de achtste finales van het WK tegen Portugal. De trainer kreeg vooral veel vragen over waarom hij startte met slechts drie verdedigers in plaats van vier.

„Zo anders dan de vorige keer speelden we niet”, verdedigde Yakin zich. „We hadden een duidelijk plan. Ons plan werkte nu niet zo goed. Dit verlies moeten we nemen, hoe pijnlijk ook.”

Zwitserland kon niet beschikken over centrale verdediger Nico Elvedi van Borussia Mönchengladbach. Hij was niet op tijd hersteld van griep. Fabian Schär was ook niet helemaal fit, maar startte wel. Schär maakte geen goede indruk.

„Portugal was fitter en scherper dan wij”, zag Yakin, die met Zwitserland in de groepsfase Servië en Ghana voorbleef. „We hebben mooie momenten meegemaakt en kunnen nog steeds trots zijn.”

Yakin heeft nog een contract tot 2024 als bondscoach van Zwitserland.

Europa in vergelijking met vorige WK met één kwartfinalist minder

Europa is bij het wereldkampioenschap voetbal met vijf landen vertegenwoordigd in de kwartfinales. Dat is er één minder dan bij het vorige toernooi, in 2018 in Rusland.

Naast Nederland kwalificeerden Frankrijk, Engeland, Kroatië en Portugal zich in Qatar. Argentinië en Brazilië zijn de twee overgebleven deelnemers uit Zuid-Amerika en Marokko zorgde ervoor dat Afrika voor het eerst sinds 2010 weer met een land bij de laatste acht zit.

Vier jaar geleden bereikten Frankrijk, België, Rusland, Kroatië, Zweden en Engeland de kwartfinales. Brazilië en Uruguay maakten het deelnemersveld compleet.

In 2014 stonden ’slechts’ vier Europese landen in de kwartfinales, Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.

Ghana was in 2010 het laatste Afrikaanse land bij de laatste acht op de mondiale titelstrijd. Uruguay won toen na strafschoppen. Marokko kan, bij een zege op Portugal, het eerste Afrikaanse land ooit worden dat doordringt tot de halve finales op een WK.