Premium Het beste van De Telegraaf

Afgelopen woensdag gesprek in Amsterdam tussen management middenvelder en Engelse topclub Gravenberch verwijst Liverpool naar Bayern

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Ryan Gravenberch. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ryan Gravenberch (20) staat open voor een transfer van Bayern München naar Liverpool FC. Dat is kenbaar gemaakt in het gesprek dat Gravenberchs vader Ryan senior en zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez afgelopen woensdag in Amsterdam met de leiding van de Engelse topclub voerden, melden bronnen rondom Liverpool.