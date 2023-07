VIDEO Emotionele Van der Poel voor start etappe over opa Poulidor: ’Het is moeilijk’

Op het podium werd, onder meer in het bijzijn van de Tour-organisator en Van der Poel, ’Poupou’ herdacht. Onder meer een paarse pistefiets van de Franse wielrenner kwam het podium op, net zoals heel wat tekeningen, beelden en tenues.

Van der Poel nam zelf ook even het woord: „Het is goed om hier te zijn. Maar het is moeilijk”, waarna ’MvdP’ het even te kwaad leek te krijgen. Meer kreeg de Nederlander niet meer gezegd, maar soms zegt een stilte meer dan woorden.

Tekst gaat verder onder de tweet

Van der Poel rijdt de negende etappe van de Tour de France met een eerbetoon aan zijn opa Poulidor op zijn fiets. Op de stang van het witte rijwiel zijn diverse zwart-wit foto’s uit de wielerloopbaan van zijn grootvader aangebracht.

De negende rit in de Tour start in Saint-Léonard-de-Noblat, de voormalige woonplaats van wielerlegende Poulidor, die in 2019 overleed. De oma van Van der Poel woont nog steeds in het Franse dorp. Van der Poel zei zaterdag dat het een speciale etappe voor hem en zijn familie zal worden. „Het is lang geleden dat ik er ben geweest. Ik kijk er wel naar uit. Er zal niet veel tijd zijn om bij te praten”, zei hij.

De rit eindigt op de vulkaan Puy de Dôme, waar zijn opa in 1964 een verbeten duel uitvocht met zijn grote rivaal Jacques Anquetil. Van dit duel is voorop de fiets van Van der Poel een foto aangebracht.

Bekijk hier de fiets.

Simmons zevende uitvaller in Tour

De Amerikaan Quinn Simmons gaat deze zondag niet meer van start in de negende etappe van de Tour. De renner van Lidl-Trek heeft nog te veel last van verwondingen die hij opliep bij een val in de vijfde etappe. Simmons is de zevende uitvaller in deze Tour de France.

„Sinds zijn zware val in de vijfde etappe heeft zijn fysieke toestand niet de verbetering vertoond waarop we hadden gehoopt”, meldt zijn ploeg. „Quinn heeft nog steeds last van stijfheid en vermoeidheid. Daarom hebben we besloten hem uit koers te halen en zich volledig te laten focussen op zijn herstel.” De 22-jarige Simmons was bezig aan zijn tweede Tour de France.