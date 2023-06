Live Nations League: Nederland in verlenging weer achter tegen Kroaten

Door onze Telesportredactie

De basiself van Oranje Ⓒ ANP/HH

Het Nederlands elftal opent de finaleronde van de Nations League met een halve finale tegen Kroatië in De Kuip. Bij een overwinning volgt zondag de finale tegen Spanje of Italië, die elkaar donderdag treffen in de Grolsch Veste.