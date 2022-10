Lavreysen dicht bij nieuwe wereldtitel sprint, Braspennincx naar kwartfinales keirin

Lavreysen kan op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines voor de vierde keer op rij wereldkampioen sprint worden. Daarvoor moet hij in de finale de Australiër Matthew Richardson verslaan. Die was in de andere halve finale te sterk voor zijn landgenoot Matthew Glaetzer.

De 25-jarige Brabander won dit toernooi al goud op het onderdeel keirin. Op de teamsprint werd Lavreysen met Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg geklopt door de Australiërs. Hoogland, die vrijdag de wereldtitel op de kilometer tijdrit veroverde, besloot wegens fysieke klachten het sprinttoernooi te laten schieten. Hij werd de afgelopen drie jaar telkens tweede.

Braspennincx sterk op keirin

Shanne Braspennincx heeft overtuigend de kwartfinales bereikt op het onderdeel keirin. De olympisch kampioene was de snelste in haar heat.

Van der Peet eindigde op de piste van Saint-Quentin-en-Yvelines als vierde in haar heat, maar slaagde er via de herkansingen alsnog in de kwartfinales te bereiken.

Bij keirin komen vijf of zes rensters in de baan die na zes ronden sprinten om de winst. In de eerste ronde plaatsen telkens de beste twee rensters per heat zich rechtstreeks voor de kwartfinales, die vanaf 14.15 uur worden verreden.