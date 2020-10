Vitesse blijft in spoor van Ajax

Na zeven wedstrijden houdt het Vitesse van Letsch nog altijd gelijke tred met het Vitesse uit het seizoen 1993/1994, dat de beste seizoenstart in de clubhistorie neerzette na zeven duels. Vitesse stond toen ook onder leiding van een Duitse trainer: Herbert Neumann. Dat jaar zou Vitesse zelfs zeven van de eerste acht wedstrijden winnen. Alleen Ajax was in die reeks te sterk en dat is ook dit seizoen de enige tegenstander waartegen Vitesse geen punten heeft gepakt.

Moeizame start

Waar Vitesse geweldig uit de startblokken is gekomen, daar kent Willem II, de grote surprise van het vorige seizoen, een tegenvallend seizoensbegin. Geplaagd door vele blessures heeft Willem II het juiste ritme nog niet te pakken. Alleen van Heracles Almelo werd gewonnen.

Tegen Vitesse kwam Willem II aanvankelijk goed voor de dag. Trainer Adrie Koster kon zijn ploeg grotendeels in zijn sterkste opstelling het veld insturen en het was aanvankelijk de thuisploeg, die het beste van het spel had. Ché Nunnely zorgde voor de verdiende voorsprong (1-0).

Talenten

Vitesse kwam aanvankelijk ongewoon afwachtend voor de dag en wist in de eerste helft geen grip op Willem II te krijgen. Net als vorige week tegen PSV kon Vitesse-trainer Thomas Letsch geen beroep doen op Oussama Tannane, de man in vorm dit seizoen bij de Arnhemmers. Weliswaar zat de schorsing, die Tannane incasseerde na zijn verbale uitbarsting tegen ADO Den Haag erop, maar een coronabesmetting stond een rentree van de creatieve vormgever in de weg.

Linksback Maxi Wittek, die vorige week tegen PSV aan de basis stond van beide goals, ontbrak door een blessure. De jeugdige Million Manhoef (18) verving hem, terwijl door de afwezigheid van Tannane de eveneens 18-jarige Daan Huisman behield.

Brondeel

Doelman Robbin Ruiter, die nog niet helemaal is hersteld van een liesblessure, werd bij Willem II vervangen door Jorn Brondeel. Het was het basisdebuut bij de Tilburgers voor de Belg, die afgelopen zomer is overgenomen van FC Twente, waar hij de afgelopen jaren de bank warm hield. Het was bijna drie jaar geleden dat Brondeel nog eens in de Eredivisie aan de aftrap stond.

Een heel gelukkige rentree werd het niet voor Brondeel, die zich in de tweede helft totaal verkeek op een door Derrick Köhn licht getoucheerde voorzet van Lois Openda, die zomaar het doel inzeilde.

Echte spits

De gelijkmaker zorgde voor de grote ommekeer in de wedstrijd. Vitesse rook bloed en zette Willem II met de rug tegen de muur. Nadat enkele grote kansen werden gemist, was het Armando Broja die voor de 1-2 zorgde. Alweer de vierde goal in zeven wedstrijden voor de Engelsman met Albanese roots. Er waren voor dit seizoen zorgen over het scorend vermogen van Vitesse na het vertrek van Tim Matavz en Bryan Linssen, maar de van Chelsea gehuurde Albanese international is een echte goaltjesdief. Daarnaast is Broja een complete spits, die fysiek sterk en erg snel is. Daarmee is hij een prima nummer negen in het Vitesse-systeem.

Slotoffensief

Willem II herstelde zich snel van de achterstand en kwam tweemaal uiterst dicht bij de gelijkmaker. Eerst schoot Vangelis Pavlidis van dichtbij knoerthard op het lichaam van Vitesse-doelman Remko Pasveer. De goalie was even later compleet kansloos bij een geweldige knal van Willem II-linksback Derrick Köhn, maar de bal knalde op de lat. Uit de daarop volgende aanval maakte invaller Patrick Vroegh er 1-3 van door de bal via de paal in het Willem II-doel te schieten. Daarmee zat het Vitesse ook niet tegen, maar dat zie je wel vaker bij een ploeg die in een flow zit.

