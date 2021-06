Wout Weghorst heeft iedereen gek gemaakt

Wim Kieft Ⓒ RENE BOUWMAN

Uiteindelijk moet je er wel om lachen, Wout Weghorst. Of is het Wouter? Als je dat hoort van Memphis Depay, dan denk je direct aan de kleedkamerhumor. Hoe ze in zo’n team met elkaar omgaan. Zo’n jongen als Weghorst moet je in je team hebben. Dat is goed voor de sfeer. Reken maar dat sommigen hem na afloop hebben gevraagd of Woutertje misschien dacht dat zijn doelpunt tegen Georgië de beslissende goal in de finale van het WK was. Of ze hebben de gek met hem gestoken met dat juichen als een leeuw. Zo werkt het.