Ronnie O’Sullivan vindt niet dat Lewis Hamilton geridderd moet worden

En niet de minsten, want dit keer is de Formule 1 het onderwerp. Op de vraag of hij ook van mening is dat Lewis Hamilton - na zijn zevende wereldtitel - geridderd zou mogen worden, reageerde hij nogal negatief.

Volgens The Rocket zijn er in de Formule 1 twee coureurs die een betere auto hebben dan de rest en dat zijn Hamilton en Valtteri Bottas. „Als je harder rijdt dan Bottas, dan ben je kampioen”, liet hij weten. Met andere woorden, O’Sullivan vindt niet dat de prestaties van Hamilton genoeg redenen zijn om hem in de adelstand te verheffen. O’Sullivan zelf werd in 2016 door koningin Elizabeth onderscheiden in de Orde of the British Empire.

Ophef

De baas van de renstal van Mercedes, Tot Wolff, is boos op O’Sullivan en is van mening dat de coureur wel degelijk opmerkelijke prestaties heeft geleverd en zeker een lintje heeft verdiend. De ophef die hierover in de Engelse media is ontstaan, is voor The Rocket aanleiding om niks meer over deze kwestie in het openbaar te zeggen.

O’Sullivan heeft zich in Milton Keynes geplaatst voor de kwartfinale van het Noord-Ierland Open en speelt vrijdagavond tegen de Chinees Ding Junhui.

